«الوطنية للصحافة» تطلق مسابقة في 5 فروع للصحف القومية بجائزة تصل 10 آلاف

وافق رئيس الهيئة الوطنية للصحافة المهندس عبد الصادق الشوربجي، على إقامة مسابقة اقترحها رؤساء تحرير الصحف القومية وعضو الهيئة الدكتورة فاطمة سيد أحمد في 5 فروع، هي فن الكاريكاتير، المقال الساخر، مقال الرأى المتنوع، المقال الخبري والذي يرتبط بخبر حيوي وآني، المقال التحليلي لحدث أو قضية في مختلف المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والعسكرية، على أن يكون اختيار الموضوع جزء أساسي في التحكيم بالمسابقة وللعلم المسابقة مفتوحة لكل المبدعين سواء من هم في الصحافة أو خارجها.

وأوضحت الهيئة أنه سيكون الاختيار للمتسابقين 15 فائزا، بواقع 3 بكل تخصص مما سبق ذكره على أن تشمل الجائزة الأولى عشرة ألاف جنيه والثانية 7000 جنيه والثالثة 5000 لكل فائز.

وتبدأ المسابقة في الفترة من 1 سبتمبر وحتى 15 سبتمبر، ولن ينظر لأي عمل يصل بعد هذا التاريخ، على أن تسلم (3) نسخ من العمل المقدم في ظرف مغلق مدون عليه اسم المتسابق والمسابقة، لمكتب الاستعلامات بمقر الهيئة الوطنية للصحافة الكائن في 4/6 ش عبد القادر حمزة – جاردن سيتي، وبعد انتهاء أعمال لجنة التحكيم، سيتم إعلان نتيجة الفائزين في أخر سبتمبر وحفل التكريم سيكون في أكتوبر مواكباً لاحتفال انتصار جيشنا العظيم في حرب أكتوبر.