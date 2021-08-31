الثلاثاء 31 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

وأكثر من 360 مليونًا في صكوك الأضاحي

«الأوقاف»: حققنا 5 مليارات جنيه موارد ذاتية في 3 سنوات

الدكتور عبد الله
الدكتور عبد الله حسن

صرح الدكتور عبد الله حسن المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، أن إجمالي الموارد الذاتية للأوقاف بلغ أكثر من خمسة مليارات جنيه في آخر ثلاث سنوات فقط في أعوام 2018/ 2019م – 2019/ 2020م – 2020/ 2021م ، ما أسهم في تحسين الأحوال المالية للأئمة، ودعم برامج التدريب والتأهيل العلمي لهم، وكذلك قيام الوزارة بدورها في عمارة بيوت الله، بأرقام غير مسبوقة في تاريخها، وذلك  في ضوء عناية الدولة بالأوقاف وتوجيهات ومتابعة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لملف الأوقاف وحسن استثمارها.

وفي جانب خدمة المجتمع ونتيجة الثقة المجتمعية المتزايدة في مؤسسات الدولة بلغ إجمالي إيرادات صكوك الأضاحي أكثر من (360) مليون جنيه في آخر ثلاث سنوات، بما وفر أكثر من ثلاثة آلاف وستمائة طن لحوم أضاحي خلال الثلاث سنوات الأخيرة فقط، استفاد منها أكثر من ثلاثة ملايين وستمائة ألف أسرة، إضافة إلى الجوانب الإيجابية الأخرى للمشروع كتوفير فرص عمل والحفاظ على البيئة والوصول إلى المستحقين بعزة وكرامة.

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