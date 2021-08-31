سفير مصر في كندا بلقاء موسع مع رموز الجالية المصرية: الحكومة حريصة على رعاية مصالحكم

زار السفير أحمد أبوزيد، سفير مصرفي كندا، مدينة فانكوفر بمقاطعة بريتش كولومبيا، أجرى خلالها لقاءً موسعاً مع رموز الجالية المصرية بالمقاطعة، نظمته المنظمة الكندية المصرية الثقافية فى بريتيش كولومبيا، في إطار جهود السفارة المصرية في "أوتاوا" لتعزيز التواصل مع أبناء الجالية المصرية في كافة المقاطعات الكندية.

سفير مصر في كندا بلقاء مع رموز الجالية المصرية

وألقى أبوزيد كلمة خلال اللقاء أكد فيها على حرصه على تعزيز التواصل مع تجمعات الجالية المصرية في كندا شرقاً وغرباً، مشيداً بما يقدمه أبناء الجالية المصرية في كندا من نموذج مشرف لمصر وشعبها باعتبارهم جسراً متميزاً يربط بين البلدين.

سفير مصر في كندا بلقاء مع رموز الجالية المصرية

كما استعرض السفير المصرى خلال المناقشات الخصائص المميزة لمقاطعات غرب كندا وفرص التعاون المتاحة مع مصر فى مجالات التعليم والبحث العلمى والتكنولوجيا والاستثمار، والدور الذي تضطلع به الجالية فى هذا الإطار.

سفير مصر في كندا بلقاء مع رموز الجالية المصرية

ومن ناحية أخرى، أبرز السفير أحمد أبوزيد الاهتمام الخاص الذى توليه الحكومة المصرية بالتواصل مع الجاليات في الخارج لضمان توفير أكبر قدر من الرعاية لمصالحهم فى الدول التي يقيمون بها، وإحاطتهم وأسرهم بالتطورات التي تشهدها مصر على كافة الأصعدة، والاستفادة بخبراتهم الواسعة في دعم جهود التنمية والتحول الشامل الذى يشهده الوطن.

سفير مصر في كندا بلقاء مع رموز الجالية المصرية

وحرص السفير خلال الزيارة على لقاء أساقفة الكنيسة الأرثوذكسية في فانكوفر، والاطلاع على مستجدات التحقيقات الخاصة بحادث تعرض كنيسة مارجرجس القبطية الأرثوذكسية فى مدينة فانكوفر لحريق هائل أدى إلى تدميرها بشكل شبه كامل نهاية الشهر الماضي، مؤكداً أن السفارة المصرية في أوتاوا تتابع نتائج التحقيقات التى تجريها السلطات الكندية لمعرفة أسباب الحادث للوقوف علي أسبابه وتحديد المسئول عنه ومحاسبته، وتقف علي استعداد دائم لتقديم كل الدعم لأبناء الجالية القبطية في غرب كندا فى ظل التحديات والظروف الاستثنائية التي تولدت عن هذا الحادث الأليم.

سفير مصر في كندا بلقاء مع رموز الجالية المصرية

من جهتهم، أعرب الحضور عن تقديرهم لحرص السفارة المصرية وطاقمها على التواصل المباشر معهم، وإشراكهم فى المبادرات التي تطلقها السفارة على مدار العام.

وحرص السفير أبوزيد على الرد على استفسارات أعضاء الجالية المتنوعة في مناخ عام من الود سادت فيه روح الأسرة المصرية في غرب كندا بُعد آلاف الأميال من أرض الوطن.

سفير مصر في كندا بلقاء مع رموز الجالية المصرية

سفير مصر في كندا بلقاء مع رموز الجالية المصرية