الثلاثاء 31 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

فى 4 محافظات.. الداخلية تضبط أسلحة نارية ومخدرات خلال حملات أمنية

الأجهزة الأمنية
الأجهزة الأمنية

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، في ضبط أحد العناصر الإجرامية وبحوزته كمية من المواد المخدرة بقصد الاتجار بها.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسوان، قيام عاطل “له معلومات جنائية” ومقيم بدائرة قسم شرطة أول أسوان، بممارسة نشاطاً إجرامياً في مجال الاتجار بالمواد المخدرة، متخذاً من دائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبطه، وبحوزته بندقية خرطوش وعدد من الطلقات، وكمية من نبات البانجو المخدر وزنت 10 كيلو جرام، وكمية من مخدر الحشيش وسلاح أبيض ومبلغ مالى وهاتف محمول.

بمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح الناري لحماية نشاطه الإجرامي، وأن المبلغ المالي من متحصلات البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسماعيلية، قيام عاطل “له معلومات جنائية” ومقيمًا بدائرة مركز شرطة أبو صوير بممارسة نشاطاً إجرامياً في الاتجار بالمواد المخدرة، متخذاً من دائرة المركز مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وتم ضبطه، وبحوزته فرد محلى وعدد من الطلقات، وكمية من مخدر الهيدرو وكمية من مخدر الشابو، ومبلغ مالي وهاتف محمول.

بمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح النارى لحماية نشاطه الإجرامى، والهاتف المحمول للإتصال بعملائه. 

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام  بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن بنى سويف قيام عاطل ،مقيم بدائرة مركز شرطة الواسطى ببنى سويف، بممارسة نشاطاً إجرامياً في مجال الاتجار بالمواد المخدرة، متخذاً من دائرة المركز مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته 2 فرد خرطوش، وعدد من الطلقات وكمية من نبات البانجو المخدر، وكمية من الأقراص المخدرة وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والأسلحة النارية لحماية نشاطه الإجرامي.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة، قيام شخصين مقيمان بدائرة مركز شرطة أطفيح بالجيزة، بممارسة نشاطاً إجرامياً في الاتجار بالمواد المخدرة، متخذان من دائرة المركز مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وتم ضبطهما حال استقلالهما سيارة ملاكى قيادة وملك أحدهم، وبحوزتهما “طبنجة- عدد من الطلقات، كمية من مخدر الحشيش، سلاح أبيض- كتر- مبلغ مالي- 5 هواتف محمولة”.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لكل واقعة على حدة، العرض على النيابة للتحقيق

حملات أمنية أسلحة نارية الداخلية محافظات مخدرات وزارة الداخلية

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وائل لطفي

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