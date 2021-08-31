الثلاثاء 31 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مباحثات عسكرية بين عمان وإيطاليا فى مسقط

مسقط
مسقط

بحث رئيس أركان القوات المسلحة بسلطنة عمان، الفريق الركن بحري عبدالله بن خميس، مع الفريق أول إنزو فيتشارلي، رئيس الأركان العامة للدفاع الإيطالي، والوفد المرافق له الذي يزور السلطنة حاليًّا، عددًا من الأمور العسكرية ذات الاهتمام المشترك.
وذكرت وكالة الأنباء العمانية أن اللقاء حضره عدد من كبار ضباط قوات السلطان المسلحة، وسفيرة إيطاليا المعتمدة لدى السلطنة، والملحق العسكري بسفارة روما بمسقط.
وفي سياق متصل، بحث رئيس الأركان العامة للدفاع الإيطالي، مع وزير المكتب السلطاني العماني الفريق أول سلطان بن محمد النعماني، تعزيز العلاقات الطيبة التي تربط البلدين الصديقين، إلى جانب التطرق إلى عدد من الأمور ذات الاهتمام المشترك.
وأكد وزير المكتب السلطاني عمق العلاقات مع إيطاليا، وما شهدته من تطور في العديد من المجالات المختلفة .
من جهته، قدّم رئيس الأركان العامة للدفاع الإيطالي، شكره وتقديره للسلطنة ودورها على الصعيدين الإقليمي والدولي.

سلطنة عمان إيطاليا عمان

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وائل لطفي

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