جهات التحقيق تنتقل لمسرح انتحار موظف قتل زوجته بمدينة نصر

انتقل فريق من جهات التحقيق لمعاينة مكان واقعة انتحار موظف بإلقاء نفسه من شرفة شقته بالطابق الخامس لعقار سكنى بمنطقة زهراء مدينة نصر، بعدما قتل زوجته بطلق نارى من سلاحه بسبب خلافات بينهما.

وكلفت جهات التحقيق، بتفريغ كاميرات المراقبة وسؤال شهود العيان والجيران للوقوف على ملابسات الواقعة.

البداية عقب تلقي أجهزة الأمن بالقاهرة بلاغا من شرطة النجدة بوجود جثتين بأحد الشوارع بزهراء مدينة نصر، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وعثر على جثة موظف مصاب بكسور وكدمات بجميع أنحاء الجسم.

وتبين سقوطه من أعلى العقار وبالصعود للشقة عثر على جثة زوجته مقتولة.

ودلت التحريات الأولية أنه أقدم على قتلها، وانتحر بسبب خلافات بينهما، كما دلت التحريات أن المتوفيين لديهم ابنة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

على جانب آخر، لقي شاب فى العقد الثاني من عمره مصرعه، إثر إلقاء نفسه من أعلى كوبري السكة الحديد الواصل بين مدينتي "المنصورة - طلخا" أعلى مياه نهر النيل فى محافظة الدقهلية.

تلقى اللواء السيد سلطان، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء ايهاب عطية، مدير المباحث، إخطارا بورود بلاغ من شرطة النجدة بمصرع شاب إثر إلقاء نفسه من أعلى كوبري السكة الحديد الواصل بين مدينتي "المنصورة - طلخا" أعلى مياه نهر النيل.

بانتقال الضباط وقوات الإنقاذ النهري تم انتشال الجثمان وتبين مصرع " أحمد.م" 23 سنة طالب بالفرقة الرابعة بكلية الهندسة جامعة المنصورة ومقيم ۲۷شارع " الصديق - منطقة حي الجامعة " دائرة قسم أول المنصورة يرتدي ملابس كاملة ولا توجد به ثمة اصابات ظاهرية ، وتم نقله إلى مستشفى المنصورة الدولي.

وبسؤال شاهد الواقعة هشام أحمد محمد غنيم، فني حركة بمحطة سكة حديد المنصورة، قرر أنه أثناء وقوفه وقيامه بصيد الأسماك من أعلى الكوبري المشار إليه شاهد المذكور حال اعتلاء حديد الكوبري المشار إليه والقفز بالمياه.

وبسؤال والده “ممدوح. م”، 55 سنة مدير بنك، ومقيم بذات العنوان أيد ذات المضمون، وأضاف أن نجله يعاني من مرض نفسي "الرهاب الاجتماعي - صعوبة الاندماج في المجتمع" ويعالج لدى طبيب للأمراض النفسية والعصبية بعيادته الخاصة، وعلل ذلك لحدوث مشادة كلامية بينهما اليوم لعلمه بتوجهه لأحد الكافيهات بمدينة المنصورة.