«شاكر» يتسلم دعوة من سفير سنغافورة لعرض تجربة مصر في تطوير قطاع الكهرباء

استقبل الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، دومينيك جوه سفير سنغافورة بالقاهرة، وذلك لتوجيه دعوة رسمية للدكتور محمد شاكر للمشاركة وعرض التجربة المصرية في تطوير قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال المؤتمر الذى تنظمه سنغافورة نهاية أكتوبر المقبل، بمناسبة الأسبوع العالمي للطاقة بسنغافورة، وبحث سبل دعم وتعزيز التعاون بين مصر وسنغافورة .

وتوجه الدكتور شاكر بالشكر على تلقيه الدعوة، مؤكداً حرصه على المشاركة فى هذا المؤتمر الهام الذي يعد فرصة سانحة لتبادل الخبرات في كافة مجالات الكهرباء، مشيداً بعمق العلاقات المصرية السنغافورية.

واستعرض شاكر، خلال اللقاء الإنجازات التى نجح قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة في تحقيقها خلال فترة وجيزة، مشيراً إلى الخطوات ناجحة الذى إتخذها قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري بدعم من القيادة السياسية في إضافة قدرات كهربائية إلى الشبكة الكهربائية الموحدة بلغت أكثر من 28 ألف ميجاوات، وبهذا أصبحت قدرات التوليد الكهربائية المتاحة كافية للوفاء بمتطلبات المستثمرين فى سائر أنحاء الجمهورية من الطاقة الكهربائية.

وأضاف أن مصر تعمل على عدد من المحاور من أجل تنويع مصادر الطاقة لتوفير احتياجاتها من الطاقة واتباع المعايير التشغيلية وتنويع مزيج الطاقة وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في العملية بأكملها، مشيراً إلى أن استراتيجية الطاقة لعام 2035 تعتمد على السيناريو الأمثل الذي يحقق التوازن المطلوب للطاقة في مصر.

وأشار إلى ما تتمتع به مصر من ثراء واضح فى مصادر الطاقات المتجددة وخاصة طاقة الرياح والشمس التي تؤهلها لتكون واحدة من أكبر منتجي الطاقة المتجددة.

واستعرض شاكر استراتيجية القطاع للتوسع فى مشروعات الطاقة المتجددة وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في هذا المجال، وزيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، والإهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة ومن بينها دراسات انتاج واستخدام وتصدير الهيدروجين الاخضر تمشيا مع التوجه العالمي في هذا المجال.

وأكمل: أنه كان من المخطط أن تصل نسبة مشاركة الطاقات المتجددة من الحمل الأقصى إلى 20% بنهاية عام 2022 ولكن نجح القطاع فى الوصول لهذه النسبة بنهاية هذا العام 2021، حيث تصل القدرات إلى حوالى 6378 ميجاوات، وتبلغ القدرات الحالية حوالى 5878 ميجاوات وبنهاية عام 2022 من المقرر أن تصل هذه القدرات إلى أكثر من 8,8 جيجاوات.

وأشار الوزير إلى أن هناك تعاون مع شركات عالمية للبدء فى المناقشات والدراسات لتنفيذ مشروعات تجريبية لإنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر، كخطوة أولى نحو التوسع في هذا المجال وصولا إلى إمكانية التصدير باعتبارها من كبرى الشركات العالمية ذات الخبرات الكبيرة في مجال الطاقة النظيفة على مستوى العالم، سيتم تحديث استراتيجية الطاقة 2035 لتشمل الهيدروجين الأخضر كمصدر للطاقة.

وتابع أنه من المخطط أن تصل نسبة مشاركة الطاقات المتجددة إلى ما يزيد عن 42% بحلول عام 2035، ويتم حالياً إجراء الدراسات اللازمة لزيادة هذه النسبة.

ونوه إلى الجهود التى يقوم بها قطاع الكهرباء ليعمل على تحسين وتطوير كافة الخدمات بقطاع الكهرباء من إنتاج ونقل وتوزيع .

وأكد اهتمام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بمشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار، مشيراً إلى الربط مع الأردن وليبيا والسودان وجاري استكمال إجراءات الربط مع السعودية، كما أكد على الاهتمام بالربط الكهربائي مع قبرص واليونان بحيث تكون مصر جسراً للطاقة بين إفريقيا وأوروبا.

وأوضح أن الرؤية المستقبلية لقطاع الكهرباء تتركز على التحول التدريجي للشبكة الحالية من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية تستخدم التكنولوجيات الحديثة ونظم المعلومات، ويوجد بها تفاعل ما بين المشغل والمستهلك لإدارة الطلب على الطاقة والاستفادة الكاملة من كافة الإمكانيات المتاحة.

ومن جانبه، أشاد دومينيك جوه سفير سنغافورة بالقاهرة، بالتطور السريع والملحوظ في المشروعات التى تنفذها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والإنجازات التي نجح قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري في تحقيقها خلال فترة وجيزة، معرباً عن رغبته في تعزيز التعاون مع قطاع الكهرباء في مختلف مجالات الكهرباء، وخاصة في مجال الطاقة المتجددة من شمس ورياح.