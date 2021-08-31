الثلاثاء 31 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الحكومة تستعد لإنشاء أول منطقتين لوجستيتين حدوديتين مع ليبيا والسودان

ابراهيم عشماوي
ابراهيم عشماوي

كشف الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، عن استعداد الوزارة لطرح عدد من المناطق اللوجستية الحدودية لأول مرة، مع أخرى داخلية بالمحافظات.

وقال عشماوي في تصريحات خاصة لـ "الدستور"، إن جهاز تنمية التجارة الداخلية انتهى بالفعل خلال الفترة الماضية من تحديد أول منطقتين لوجستيتين حدودتين، الأولى بـ"أراقين" على الحدود بين مصر والسوادن، ومنطقة أخرى عملاقة بمرسى مطروح بين مصر وليبيا، موضحًا أن هذه المناطق ستدعم في المقام الأول عملية التجارة بدول ليبيا والسودان، ضمن توجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوسيع قاعدة الاستثمار المصري والمشاركة في إعادة الإعمار بليبيا ودعم السودان.

وكشف رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، عن مذكرة تم عرضها على إدارة الجهاز بمشاركة القابضة للصناعات الغذائية، تشمل كافة الخطط الخاصة بتطوير المنطقتين وتجهيزهما لتكونا جاهزتين للعمل، موضحًا أنه جاري اتخاذ قرار للبدء الفوري  في التنفيذ. 

عشماوي أشاد  بجهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين، موضحًا أنه يُعتبر إضافة لمنظومة التجارة الداخلية في مصر، كمناطق خدمات متكاملة تخدم التخزين والأنشطة الأخرى المكملة لها لضمان سلامة المنتجات ووصولها للمستهلك بجودة عالية وتشتمل على مخازن مغلقة، ساحات تخزين مفتوحة ومجهزة، مخازن تبرد (تجميد)، أنشطة الفرز والتعبئة والتغليف، أنشطة تجارة الجملة ونصف الجملة، مركز منافذ بيع للمصانع المجاورة.

وأوضح عشماوي، أن المناطق لوجيستية حدودية هى مناطق لوجيستية تقع في أراضي مصرية على الحدود مع الدول الأخرى وتكون بمساحة 20 فدان ( أرقين بمحافظة أسوان – سفاجا بمحافظة البحر الأحمر – هضبة السلوم بمحافظة مطروح).

 وكان عشماوي، قد كشف أنه سيتم إنشاء سوقًا نموذجيًا في إحدى المحافظات المحورية خلال الفترة المقبلة على مساحة 50 ألف فدان.

وأشار إلى أنه لم يتم الإفصاح عن المحافظة وحجم التكلفة الاستثمارية المشروع خلال الفترة الحالية، حيث سيتم الإعلان عنها لاحقاً.

وعن تطوير أسواق الجملة في مصر، أوضح أن شركة "رانجيس الفرنسية" العاملة في مجال إدارة أسواق الجملة قد انتهت من الدراسة الفنية لتطوير أسواق الجملة في مصر والتي خلصت إلى ضرورة إنشاء نحو 12 الى 14 سوقا حتى 2030، لاستيعاب الطلب.

فيما يتعلق بطرح الفرص الاستثمارية بالمناطق اللوجستية بالمحافظات، أوضح عشماوي أنه سيتم تنظيم زيارة الخميس المقبل، لمحافظة السويس لتفقد الفرص الاستثمارية يعقبها زيارة لمحافظة بورسعيد الأحد المقبل لاستطلاع بعض الأماكن لتكون أماكن مميزة سواء مراكز تجارية ومناطق لوجستية.

وفيما يتعلق بالمنطقة اللوجستية بمحافظة الوادي الجديد، أوضح عشماوي أنه سيتم إعادة طرح الفرص الاستثمارية بالمحافظة التى لم تشهد إقبالا من المطورين.

واستعرض رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ما طرحه الجهاز من فرص استثمارية حقيقية على مدار العامين الماضيين وجاري تنفيذها على أرض الواقع وتبلغ 18 مشروعاً في 11 محافظة، وتتضمن مناطق لوجستية ومراكز تجارية متعددة الأنشطة فضلاً الي مستودعات استراتيجية، وأنه مع طرح الفرص الاستثمارية الجديدة ووضع حجر الأساس اليوم للمنطقة اللوجستية بالدقهلية ستصل عدد المشروعات إلى 27 مشروعاً في 19 محافظة بما يغطي ما يقرب من 70% من محافظات الجمهورية، وذلك في إطار توجيهات الرئيس السيسي، لتنمية وتطوير منظومة التجارة في مصر.

أضاف عشماوى أن هذه المشروعات تتميز بأنها مشروعات كثيفة الاستثمار وكذا كثيفة العمالة وتوفر فرص عمل كبيرة لأبناء هذه المحافظات، كما أنها ترتقي بمستويات تقديم الخدمة للمستهلك وكذا تثري ثقافة التسوق والتبضع بتلك المحافظات فضلاً عن تغيير الثقافة التجارية في تقديم الخدمة والحصول علي قيمة اقتصادية مضافة.

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