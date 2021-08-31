ألمانيا: باكستان تتأثر مباشرة بالأزمة الأفغانية وسنواصل مراقبة الحدود

أعلنت ألمانيا، اليوم الثلاثاء، ان باكستان تتأثر مباشرة بالأزمة الأفغانية، مشيرة الي ان ستواصل مراقبة الحدود.

وخلال الفترة الماضية، كانت قد طالبت باكستان، المجتمع الدولي بالبحث في سبب "انهيار" قوات الأمن الأفغانية أمام هجمات حركة طالبان في أنحاء أفغانستان.

وجاء ذلك في رد لإسلام آباد على توجيه اللوم لباكستان على الوضع الذي يتدهور بسرعة في أفغانستان.

وتساءل وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قرشي، في مؤتمر صحفي، قائلا "أين بناء القدرات والتدريب والمعدات..؟"، في إشارة إلى الموارد التي أنفقتها الدول الأخرى، لا سيما الولايات المتحدة، على تعزيز القوات الوطنية الأفغانية.

وأضاف قرشي قائلا: "لا بد من النظر في قضايا الحكم وانهيار قوات الدفاع الوطني الأفغانية"، مؤكدا أنه لا يمكن تحميل باكستان مسؤولية فشل الآخرين.

وتتحدث كابول والعديد من الحكومات الغربية عن أن دعم باكستان لطالبان سمح لها بالصمود في حرب استمرت 20 عاما بعد طردها من السلطة عام 2001 في غزو قادته الولايات المتحدة لأفغانستان.

وتنفي باكستان دعم طالبان،وقال "قرشي" إن "إسلام آباد غير منحازة لأي طرف في أفغانستان".

ولفت قرشي قائلا: "عدم وجود إرادة للقتال والاستسلام الذي نراه في أفغانستان.. هل يمكن أن نتحمل مسؤولية ذلك؟.. لا، لا يمكننا".

وأوضح قرشي أن إسلام آباد قلقة من أعمال العنف وعدم إحراز تقدم في المحادثات الأفغانية، قائلا إن باكستان ستخسر أكثر نتيجة عدم استقرار الأوضاع في أفغانستان باعتبارها دولة جوار مباشر.

وردا على سؤال حول انسحاب القوات الأمريكية، قال قرشي إن باكستان كانت تعتقد أن الانسحاب سيرتبط بالتقدم في محادثات السلام.

وتأتي التصريحات الباكستانية، في وقت أعلنت فيه طالبان التي تقاتل الحكومة الأفغانية أنها سيطرت على إيبك سادس عاصمة ولاية في شمال البلاد، وذلك في تقدم متواصل منذ مع بدء انسحاب القوات الدولية.