ضبط 304 جرامات ذهب مغشوش في حملة تموينية ببورسعيد

تمكنت حملة مكبرة من مديرية تموين بورسعيد ومفتشى المصوغات بمصلحة الدمغة بوزارة التموين بالتنسيق مصلحة الدمغة والموازين ببورسعيد، من تحرير 3 محاضر ميزان غير مدموغ، وضبط 6 كميات من المشغولات الذهبية تزن 304 جرام ذهب، و4055 جرام مشغولات فضية بدون دمغات حكومية، وعليها ترقيم أجنبى وارد وصناعة الخارج.

المضبوطات

تم تحرير المحاضر اللازمة، لعرض المضبوطات على اللجان الفنية المختصة، لفحصها واختبارها وتحليلها معمليًا بمعامل التحليل بمصلحة دمغ المصوغات والموازين بالجمالية القاهرة، وذلك بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية، بهدف إعادة الانضباط إلى أسواق الذهب ببورسعيد.

المضبوطات

من جانبه أكد ناصر ثابت، وكيل وزارة التموين ببورسعيد، على إستمرار حملات الرقابة على محال الذهب خلال الفترة القادمة، وذلك بعد سقوط مضبوطات اليوم، مؤكدًا على أن الحملات انطلقت استجابة لشكاوى المواطنين.

المضبوطات

وأشار محمد عوض، وكيل تموين بورسعيد، أن المديرية تعمل في كافة الاتجاهات، ولا يتوقف دورها عند الرقابة على الأطعمة والمأكولات والمشروبات، مشيرًا إلى حملات قطع غيار السيارات والأدوات الصحية والمستلزمات الطبية ومستلزمات التجميل، وذلك بهدف حماية المواطن من الغش التجاري.

المضبوطات

المضبوطات