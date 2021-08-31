الثلاثاء 31 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضبط 304 جرامات ذهب مغشوش في حملة تموينية ببورسعيد

المضبوطات
المضبوطات

تمكنت حملة مكبرة من مديرية تموين بورسعيد ومفتشى المصوغات بمصلحة الدمغة بوزارة التموين بالتنسيق مصلحة الدمغة والموازين ببورسعيد، من تحرير 3 محاضر ميزان غير مدموغ، وضبط 6 كميات من المشغولات الذهبية تزن 304 جرام ذهب، و4055 جرام مشغولات فضية بدون دمغات حكومية، وعليها ترقيم أجنبى وارد وصناعة الخارج.

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المضبوطات

تم تحرير المحاضر اللازمة، لعرض المضبوطات على اللجان الفنية المختصة، لفحصها واختبارها وتحليلها معمليًا بمعامل التحليل بمصلحة دمغ المصوغات والموازين بالجمالية القاهرة،  وذلك بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية، بهدف إعادة الانضباط إلى أسواق الذهب ببورسعيد.

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المضبوطات

من جانبه أكد ناصر ثابت، وكيل وزارة التموين ببورسعيد، على إستمرار حملات الرقابة على محال الذهب خلال الفترة القادمة، وذلك بعد سقوط مضبوطات اليوم، مؤكدًا على أن الحملات انطلقت استجابة لشكاوى المواطنين.

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المضبوطات

وأشار محمد عوض، وكيل تموين بورسعيد، أن المديرية تعمل في كافة الاتجاهات، ولا يتوقف دورها عند الرقابة على الأطعمة والمأكولات والمشروبات، مشيرًا إلى حملات قطع غيار السيارات والأدوات الصحية والمستلزمات الطبية ومستلزمات التجميل، وذلك بهدف حماية المواطن من الغش التجاري.

المضبوطات
المضبوطات
المضبوطات
المضبوطات
المضبوطات
المضبوطات
ضبط اسعار جرام ذهب مغشوش بورسعيد

رئيس التحرير

وائل لطفي

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