الثلاثاء 31 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الاحتلال يعتقل 18 فلسطينيًا من الضفة الغربية

الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، 18 فلسطينيًا في مناطق مختلفة من الضفة الغربية.

وقالت مصادر أمنية، إنه تم اعتقال ثلاثة شبان فجر اليوم، في بيت لحم، بينما تم تسليم رابع بلاغا لمراجعة مخابرات الاحتلال الإسرائيلي.
ووفقا للمصادر أن الثلاثة هم أنس شاهر ديرية،٢٠ عاما، وعادل فوزي نواورة، ٤٢ عاما، ورائد موسى شعيبات،٢٦ عاما، وتمت مداهمة منازل ذويهم وتفتيشها. وفي القدس اعتقلت قوات الاحتلال الشابين قصي محمد إبراهيم من عناتا، ومحمد حلبية من أبو ديس، عقب دهم منزلي ذويهما وتفتيشهما.
كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب عمر شاهين، 24 عاما، عقب دهم منزل ذويه في حي المصايف بمدينة رام الله، وتحطيم محتوياته، كما اعتقلت تلك القوات الفتى أحمد نوفل، 17 عاما، والشابين محمد سمحان، 20 عاما، وبشار نوفل، 21 عاما، عقب دهم منازل ذويهم وتفتيشها، كما اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم، خمسة مواطنين من الخليل بينهم زوجة أسير.
وأفادت مصادر أمنية بأن قوات الاحتلال داهمت بلدة دورا واعتقلت هيام الرجوب زوجة الأسير سليم يوسف الرجوب، واقتحمت مخيم العروب شمال المحافظة واعتقلت المواطنين، طارق زياد جوابرة، والشقيقين إيهاب ومحمد جمال سلامة الجندي، ومحمد طارق رياض جوابرة، واقتادتهم إلى جهة غير معلومة.
واقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، بلدة دير استيا غرب سلفيت، واعتقلت ثلاثة مواطنين، واعتدت بالضرب على آخر، وقال رئيس بلدية دير استيا سعيد زيدان إن قوة كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت البلدة، واعتقلت كلا من وعد عماد الحوقي، ومحمود طايل أبو فارس، ومحمود جابر عبد الفتاح زيدان، واعتدت بالضرب على المواطن محمد طايل أبو فارس.
ومن جانبه، قال مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة، إن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن عاهد حمد بني عودة، بعد دهم منزل ذويه وتفتيشه.

رئيس التحرير

وائل لطفي

نجيب محفوظ.. محارب التطرف.. عدو الفساد

الأكثر قراءة

وزيرة الصحة لسفير الكويت: المسافرون لهم أولوية الحصول على لقاح كورونا

حقيقة إلغاء بطولة كأس مصر

بدء المرحلة الثانية لتنسيق القبول بالجامعات والمعاهد اليوم

حقيقة وفاة الدكتور زغلول النجار

«الدستور» تنشر صورة المنزل المهجور الذى خٌطف فيه الطفل زياد

النشرة المرورية.. كثافات متحرك في شوارع القاهرة والجيزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

المرأة والأغانى والحب

ماجد حبته

تسويق داعش المستجد!

وائل لطفي

أطفال أبوالريش

محمود خليل

نساء المماليك.. عندما يجتمع سلطان «الجمال» مع سطوة «المال»

محمد مرعي

حديث الإصلاح فى مصر

ماجد حبته

سرحان لا يزال خلف القضبان

جمال-أسعد

الدين بين الإيمانى والموروث

مؤمن المحمدي

حكايات ملهاش أى لزمة

صور

ختام مهرجان القلعة

حفل نسمة محجوب في محكى القلعة

قامة إذاعية رائدة.. جنازة حمدى الكنيسى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

عشرات المستوطنين يجددون اقتحام باحات المسجد الأقصى

بعد رحلة استغرقت أسبوعين.. آخر «طرادة» ألمانية تصل إلى إسرائيل

الاحتلال الإسرائيلى يواصل انتهاكاته بحق الشعب الفلسطينى ومقدساته