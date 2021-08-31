الاحتلال يعتقل 18 فلسطينيًا من الضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، 18 فلسطينيًا في مناطق مختلفة من الضفة الغربية.

وقالت مصادر أمنية، إنه تم اعتقال ثلاثة شبان فجر اليوم، في بيت لحم، بينما تم تسليم رابع بلاغا لمراجعة مخابرات الاحتلال الإسرائيلي.

ووفقا للمصادر أن الثلاثة هم أنس شاهر ديرية،٢٠ عاما، وعادل فوزي نواورة، ٤٢ عاما، ورائد موسى شعيبات،٢٦ عاما، وتمت مداهمة منازل ذويهم وتفتيشها. وفي القدس اعتقلت قوات الاحتلال الشابين قصي محمد إبراهيم من عناتا، ومحمد حلبية من أبو ديس، عقب دهم منزلي ذويهما وتفتيشهما.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب عمر شاهين، 24 عاما، عقب دهم منزل ذويه في حي المصايف بمدينة رام الله، وتحطيم محتوياته، كما اعتقلت تلك القوات الفتى أحمد نوفل، 17 عاما، والشابين محمد سمحان، 20 عاما، وبشار نوفل، 21 عاما، عقب دهم منازل ذويهم وتفتيشها، كما اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم، خمسة مواطنين من الخليل بينهم زوجة أسير.

وأفادت مصادر أمنية بأن قوات الاحتلال داهمت بلدة دورا واعتقلت هيام الرجوب زوجة الأسير سليم يوسف الرجوب، واقتحمت مخيم العروب شمال المحافظة واعتقلت المواطنين، طارق زياد جوابرة، والشقيقين إيهاب ومحمد جمال سلامة الجندي، ومحمد طارق رياض جوابرة، واقتادتهم إلى جهة غير معلومة.

واقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، بلدة دير استيا غرب سلفيت، واعتقلت ثلاثة مواطنين، واعتدت بالضرب على آخر، وقال رئيس بلدية دير استيا سعيد زيدان إن قوة كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت البلدة، واعتقلت كلا من وعد عماد الحوقي، ومحمود طايل أبو فارس، ومحمود جابر عبد الفتاح زيدان، واعتدت بالضرب على المواطن محمد طايل أبو فارس.

ومن جانبه، قال مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة، إن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن عاهد حمد بني عودة، بعد دهم منزل ذويه وتفتيشه.