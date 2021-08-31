منغوليا تسجل 2740 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة في منغوليا، اليوم الثلاثاء، تسجيل 2740 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي حالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى 213 ألفا و820 إصابة.

وسجلت الوزارة - وفق ما نشرته على موقعها الإلكتروني - 6 حالات وفاة في نفس الفترة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 937 حالة.

وأشارت إلى أن إجمالي عدد المتعافين من الإصابة بكوفيد-19 بلغ أكثر من 192 ألفا و619 حالة، بعد تسجيل 2287 حالة تعاف في الساعات الماضية.