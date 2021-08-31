الثلاثاء 31 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

منغوليا تسجل 2740 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

كورونا في منغوليا
كورونا في منغوليا

 أعلنت وزارة الصحة في منغوليا، اليوم الثلاثاء، تسجيل 2740 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي حالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى 213 ألفا و820 إصابة.

وسجلت الوزارة - وفق ما نشرته على موقعها الإلكتروني - 6 حالات وفاة في نفس الفترة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 937 حالة.

وأشارت إلى أن إجمالي عدد المتعافين من الإصابة بكوفيد-19 بلغ أكثر من 192 ألفا و619 حالة، بعد تسجيل 2287 حالة تعاف في الساعات الماضية.

رئيس التحرير

وائل لطفي

نجيب محفوظ.. محارب التطرف.. عدو الفساد

الأكثر قراءة

وزيرة الصحة لسفير الكويت: المسافرون لهم أولوية الحصول على لقاح كورونا

حقيقة إلغاء بطولة كأس مصر

بدء المرحلة الثانية لتنسيق القبول بالجامعات والمعاهد اليوم

حقيقة وفاة الدكتور زغلول النجار

«الدستور» تنشر صورة المنزل المهجور الذى خٌطف فيه الطفل زياد

النشرة المرورية.. كثافات متحرك في شوارع القاهرة والجيزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

المرأة والأغانى والحب

ماجد حبته

تسويق داعش المستجد!

وائل لطفي

أطفال أبوالريش

محمود خليل

نساء المماليك.. عندما يجتمع سلطان «الجمال» مع سطوة «المال»

محمد مرعي

حديث الإصلاح فى مصر

ماجد حبته

سرحان لا يزال خلف القضبان

جمال-أسعد

الدين بين الإيمانى والموروث

مؤمن المحمدي

حكايات ملهاش أى لزمة

صور

ختام مهرجان القلعة

حفل نسمة محجوب في محكى القلعة

قامة إذاعية رائدة.. جنازة حمدى الكنيسى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

عشرات المستوطنين يجددون اقتحام باحات المسجد الأقصى

بعد رحلة استغرقت أسبوعين.. آخر «طرادة» ألمانية تصل إلى إسرائيل

الاحتلال الإسرائيلى يواصل انتهاكاته بحق الشعب الفلسطينى ومقدساته