795 وفاة وأكثر من 17 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا في روسيا

سجلت السلطات الصحية الروسية، 17 ألفًا و813 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـــ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة في البلاد منذ بداية الجائحة إلى ستة ملايين و918 ألفا و965 إصابة.

وذكر بيان للمركز الروسي لعمليات مكافحة انتشار فيروس كورونا، اليوم الثلاثاء، أن الإصابات الجديدة تم تسجيلها في كافة المناطق المكونة للاتحاد الروسي، والبالغ عددها 85 منطقة، مشيرًا إلى أن 1366 إصابة من الإصابات الجديدة، بنسبة 7.7 % من المصابين الجدد، كانت بدون أعراض سريرية.

وأوضح البيان أنه تم تسجيل 795 حالة وفاة بالفيروس التاجي، خلال الــ 24 ساعة الأخيرة؛ ليصل إجمالي الوفيات في عموم البلاد إلى 183 ألفا و224 شخصا، مضيفا أن العاصمة الروسية موسكو سجلت العدد الأكبر من الإصابات الجديدة بواقع 1162 إصابة، تليها مناطق ضواحي موسكو بــ 758 إصابة، بينما سجلت مدينة سانت بطرسبورج 513 حالة إصابة خلال الـــ 24 ساعة الأخيرة.

وأوضح بيان المركز الروسي لعمليات مكافحة انتشار فيروس "كورونا" المستجد أن 18 ألفًا و624 شخصا تماثلوا للشفاء من الفيروس التاجي، وغادروا المستشفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي المتعافين في عموم البلاد منذ بدء الجائحة إلى ستة ملايين و 181 ألفًا و54 شخصًا.

ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد، ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

