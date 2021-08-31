الفلبّين تسجل 13 ألفا و827 إصابة جديدة و118 وفاة بـ كورونا

أعلنت وزارة الصحة الفلبينية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 13 ألفا و 827 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، ليبلغ إجمالي الإصابات في البلاد مليونا و989 ألفا و 857 إصابة.

وأوضحت الوزارة - حسبما أوردت صحيفة (فلبين ستار) الفلبينية - أن 16 ألفا و759 شخصا تماثلوا للشفاء، ليصل إجمالي المتعافين إلى مليون و810 آلاف و847 متعافيا.

وتوفي 118 شخصًا لتبلغ حصيلة الوفيات إثر الإصابة بالفيروس 33 ألفًا و 448 وفاة.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.