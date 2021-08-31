التعاون الإسلامي يدين محاولات الحوثيين استهداف مطار أبها السعودي

أدان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين واستنكر بشدة محاولة ميليشيا الحوثي الإرهابية، استهداف مطار أبها الدولي بطائرة مسيرة (مفخخة)، مشددًا على أن تعريض حياة المسافرين والمدنيين للخطر عمل إرهابي جبان وجريمة حرب.

كما أعرب الأمين العام عن إدانته بأشدّ العبارات إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية صاروخاً باليستياً صوب مدينة نجران، مشيداً في الوقت ذاته بكفاءة ومهارة الدفاعات الجوية السعودية، التي تمكّنت من اعتراضه وتدميره قبل الوصول إلى هدفه، اليوم الثلاثاء، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية ، مجددا تأييد منظمة التعاون الإسلامي ومساندتها لكافة الإجراءات التي تتخذها المملكة العربية السعودية، للتعامل مع ممارسات ميليشيا الحوثي الإرهابية، في سبيل الحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها.

ودعا العثيمين مجدداً المجتمع الدولي إلى اتخاذ مواقف حازمة لوقف استمرار التهديدات الجبانة ،بالصواريخ الباليستية والطائرات المفخخة بطريقة ممنهجة ومتعمدة من قبل ميليشيا الحوثي، والموجهة إلى المدنيين والأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية.

وكانت ذكرت وسائل إعلام سعودية أن التحالف العربي في اليمن اعترض طائرة مسيرة أطلقتها جماعة الحوثية، لاستهداف مطار أبها الدولي في السعودية.

وقال التحالف إن "شظايا الطائرة تناثرت في محيط المطار بعد إصابتها، دون أن يؤدي ذلك لخسائر مادية أو بشرية".

وحمل التحالف الحوثيين المسؤولية عن "الاستمرار بمحاولات استهداف المدنيين والأعيان المدنية"، مشددا على أنه "يتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من المحاولات العدائية".

وعلى صعيد آخر، أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية عن اعتراض وتدمير الدفاعات الجوية السعودية 3 طائرات مسيّرة مفخخة أطلقتها جماعة "أنصار الله" الحوثية من اليمن باتجاه خميس مشيط جنوبي السعودية.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" عن التحالف قوله إن "الدفاعات السعودية اعترضت ودمرت طائرتين مسيرتين مفخختين أطلقتهما المليشيات الحوثية تجاه خميس مشيط".