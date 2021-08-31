الثلاثاء 31 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تعديل مواعيد قطارى 649 و1209 بمحطة مرسى مطروح

محافظ مطروح
محافظ مطروح

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح  أن الهيئة القومية لسكك حديد مصر وافقت  بعد مخاطبة المحافظة على تعديل مواعيد قطارى 649 و1209 من محطة مرسى مطروح، وذلك فى استجابة وتيسيرًا على  أهالى مدن الضبعة والعلمين والحمام بما يتناسب مع مواعيد أعمالهم وتخفيف ضغط الركاب عليها. 

وأوضح محافظ مطروح ان تمت الموافقة  على تعديل مواعيد قيام القطارين من محطة مرسى مطروح اعتبارا من 10 سبتمبر 2021 لتلبية رغبة الأهالي، ليكون قيام قطار 649 ركاب "مرسى مطروح / إسكندرية" فى الساعة 6:05 صباحا بدلا من 8:20، وتعديل ميعاد قيام القطار 1209 سياحى "مرسى مطروح / القاهرة" فى الساعة 7:40 بدلا من الساعة 7 ص. 
ووجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح الشكر والتقدير إلى الفريق كامل الوزير وزير النقل والمواصلات على جهود التعاون المستمر مع محافظة مطروح، وكذلك  للمهندس مصطفى عبد اللطيف أبو المكارم رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر على الاستجابة وتلبية مطلب أهالى مطروح  والتيسير عليهم . 

وأشار محافظ مطروح إلى أن ذلك يأتى تأكيدا لتوجيهات الدولة فى تحسين الخدمة المقدمة لجمهور المسافرين  وتقديم خدمات متميزة وميسرة للمواطنين بصورة حضارية سريعة ودقيقة  ومتكاملة بما يصب فى مصلحة المواطنين. 

سكك حديد مصر محافظ مطروح تعديل مواعيد القطار مطروح وزير النقل والمواصلات الفريق كامل الوزير

رئيس التحرير

وائل لطفي

نجيب محفوظ.. محارب التطرف.. عدو الفساد

الأكثر قراءة

وزيرة الصحة لسفير الكويت: المسافرون لهم أولوية الحصول على لقاح كورونا

بدء المرحلة الثانية لتنسيق القبول بالجامعات والمعاهد اليوم

حقيقة إلغاء بطولة كأس مصر

حقيقة وفاة الدكتور زغلول النجار

«الدستور» تنشر صورة المنزل المهجور الذى خٌطف فيه الطفل زياد

النشرة المرورية.. كثافات متحرك في شوارع القاهرة والجيزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

المرأة والأغانى والحب

ماجد حبته

تسويق داعش المستجد!

وائل لطفي

أطفال أبوالريش

محمود خليل

نساء المماليك.. عندما يجتمع سلطان «الجمال» مع سطوة «المال»

محمد مرعي

حديث الإصلاح فى مصر

ماجد حبته

سرحان لا يزال خلف القضبان

جمال-أسعد

الدين بين الإيمانى والموروث

مؤمن المحمدي

حكايات ملهاش أى لزمة

صور

ختام مهرجان القلعة

حفل نسمة محجوب في محكى القلعة

قامة إذاعية رائدة.. جنازة حمدى الكنيسى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

عشرات المستوطنين يجددون اقتحام باحات المسجد الأقصى

بعد رحلة استغرقت أسبوعين.. آخر «طرادة» ألمانية تصل إلى إسرائيل

الاحتلال الإسرائيلى يواصل انتهاكاته بحق الشعب الفلسطينى ومقدساته