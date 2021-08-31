تعديل مواعيد قطارى 649 و1209 بمحطة مرسى مطروح

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح أن الهيئة القومية لسكك حديد مصر وافقت بعد مخاطبة المحافظة على تعديل مواعيد قطارى 649 و1209 من محطة مرسى مطروح، وذلك فى استجابة وتيسيرًا على أهالى مدن الضبعة والعلمين والحمام بما يتناسب مع مواعيد أعمالهم وتخفيف ضغط الركاب عليها.

وأوضح محافظ مطروح ان تمت الموافقة على تعديل مواعيد قيام القطارين من محطة مرسى مطروح اعتبارا من 10 سبتمبر 2021 لتلبية رغبة الأهالي، ليكون قيام قطار 649 ركاب "مرسى مطروح / إسكندرية" فى الساعة 6:05 صباحا بدلا من 8:20، وتعديل ميعاد قيام القطار 1209 سياحى "مرسى مطروح / القاهرة" فى الساعة 7:40 بدلا من الساعة 7 ص.

ووجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح الشكر والتقدير إلى الفريق كامل الوزير وزير النقل والمواصلات على جهود التعاون المستمر مع محافظة مطروح، وكذلك للمهندس مصطفى عبد اللطيف أبو المكارم رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر على الاستجابة وتلبية مطلب أهالى مطروح والتيسير عليهم .

وأشار محافظ مطروح إلى أن ذلك يأتى تأكيدا لتوجيهات الدولة فى تحسين الخدمة المقدمة لجمهور المسافرين وتقديم خدمات متميزة وميسرة للمواطنين بصورة حضارية سريعة ودقيقة ومتكاملة بما يصب فى مصلحة المواطنين.