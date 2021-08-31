الكونغو برازافيل: تتسلم أكثر من 300 ألف جرعة لقاحات كورونا عبر آلية كوفاكس

أعلن المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أفريقيا أن السلطات في الكونغو برازافيل ، تسلمت أكثر من 300 ألف جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) من الولايات المتحدة.

وقال المكتب في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - حسمبا ذكرت قناة "افريكا نيوز" الإخبارية في نشرتها الناطقة باللغة الفرنسية اليوم /الثلاثاء/ - إن هذه الكمية من الجرعات تأتي في إطار أول دفعة لها بموجب "آلية كوفاكس".

وأوضح المكتب أن آلية "كوفاكس" تهدف إلى توفير اللقاحات المضادة لـ "كوفيد-19" هذا العام إلى 20% من سكان نحو 200 دولة حول العالم.. موضحا أن الكونغو برازافيل استلمت 302 ألف و400 جرعة من لقاح "جونسون أند جونسون" مقدمة من الولايات المتحدة.

وكانت حملة التطعيم ضد "كوفيد-19" قد بدأت في شهر أبريل الماضي في الكونغو برازافيل، حيث وفرت لقاحات "سينوفارم" الصيني و"سبوتنيك" الروسي.

يذكر أنه في 15 أغسطس الجاري، دعا الرئيس الكونغولي "دينيس ساسو نغيسو" مواطنيه إلى الالتزام بشكل كبير بالتطعيم لتحقيق مناعة جماعية، حيث اعتبره أنه "السبيل الوحيد للخلاص" في مكافحة الوباء، ويشار إلى أن الكونغو برازافيل سجلت 179 حالة وفاة على الأقل بسبب كورونا من أصل 13 ألفا و398 إصابة مسجلة ، وفقًا لأحدث الأرقام الرسمية.

اصابات كورونا في إفريقيا

وكان أعلن المعهد الوطني للأمراض المعدية في جنوب أفريقيا، أمس الإثنين، تسجيل 5644 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا .

وذكرت صحيفة ذا ساوث أفريكان الجنوب إفريقية، أنه بعد تسجيل الحالات الجديدة، ارتفع عدد الإصابات بكورونا في البلاد إلى مليوني و 770 ألفا و 575 حالة.

كما تم تسجيل 235 حالة وفاة ، مما يرفع إجمالي الوفيات إلى 81 ألفا و830 حالة وفاة حتى الآن.