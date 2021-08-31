حسين فهمي يقتحم عالم السوشيال ميديا بحساب جديد على «انستجرام»

اقتحم الفنان الكبير حسين فهمي عالم السوشيال ميديا من خلال تدشين حساب عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام» خلال الساعات الماضية، وذلك لإغلاق الباب أمام منتحلي الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتب «فهمي» في أول تعليق له عبر السوشيال ميديا: «أهلا متابعيني الكرام اتشرفت بيكم، للأسف ظهر مؤخرا صفحات وحسابات كتير تحمل اسمي وجاري العمل علي إنهائها وتوثيق الحسابات الحالية وتم عمل ڤيديو مباشر لتاكيد حساباتي.. الرجاء متابعتي اتشرفت بيكم».

وأكد أنه كان بعيدا تماما عن عالم السوشيال ميديا ولكنه قرر تدشين حسابات عبر «فيس بوك وانستجرام وتويتر وتيك توك ويويتوب»، ويعمل حاليا على توثيقها، مشيرا إلى أنه قرر إغلاق الباب أمام منتحلي شخصيته.

وكان آخر ظهور للفنان حسين فهمي أثناء توقيع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بروتوكول تعاون مع نقابة السينمائيين وتواجد في وفد النقابة واتحاد النقابات الفنية.

قال الفنان حسين فهمي إن بروتوكول نقابة السينمائيين مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية يصب في صالح صناعة الفن.

وأضاف، لـ«الدستور»، أن العملية الإنتاجية ستسري طوال العام، وستظهر نتائجها خلال رمضان القادم، متمنيًا أن تنتج الاتفاقية أعمالا مميزة وبجودة عالية.

وقال مسعد فودة، نقيب السينمائيين، إن بروتوكول اليوم مع المتحدة للخدمات الإعلامية، مهم للغاية.

وأضاف أن البروتوكول يهدف لعدد من النقاط، منها الحفاظ على توفير العمل لأعضاء النقابة واتحاد النقابات الفنية، والعمل على جودة العمل بشكل عام.

ووقّعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، برئاسة الأستاذ حسن عبدالله رئيس مجلس الإدارة، قبل قليل، بروتوكول تعاون مع نقابة المهن السينمائية، برئاسة مسعد فودة، من أجل النهوض بصناعة السينما.