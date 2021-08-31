الثلاثاء 31 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

العاصمة اليابانية تسجل 2909 إصابات جديدة بفيروس كورونا

كورونا في اليابان
كورونا في اليابان

أعلنت حكومة العاصمة اليابانية، اليوم الثلاثاء، أنه تم تسجيل 2909 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في طوكيو.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أن هذه الحصيلة اليومية تعد أقل بمقدار 1311 حالة من الفترة ذاتها في الأسبوع الماضي، مشيرة إلى أن عدد المرضى الذين يرقدون في المستشفيات في حالة حرجة يبلغ 287 شخصا.
 وكانت كشفت جامعة طوكيو للطب في اليابان، تسجيل أول حالة اصابة في البلاد بنوع جديد من متغير “دلتا” شديد العدوى، والمُتحور عن فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، يحمل في تكوينه طفرة مشابهة لمتغير "ألفا".
وتم الإبلاغ عن ثماني حالات لهذا النوع الفرعي من "دلتا" خارج اليابان، لكن مستوى العدوى بها لا يزال غير معروف.
وقالت الجامعة، في بيان نشرته صحيفة "جابان تايمز" اليابانية على موقعها الإلكتروني اليوم الثلاثاء، إنه تم اكتشاف النوع الجديد من دلتا لدى مريض بمستشفى تابع في وقت سابق من هذا الشهر. 

وحملت طفرة "L452R" التي شوهدت في متغير دلتا، بالإضافة إلى طفرة "N501S"، التي تشبه طفرة “N501Y”، وغالبًا ما تحملها سلالة "ألفا".

ونظرًا لأن المريض ليس لديه سجل للسفر إلى الخارج وأصيب بالفيروس من خلال الاتصال المجتمعي، فقد اعتقدت الجامعة أن طفرة “N501S” من المحتمل جدًا أن تكون قد انتشرت في اليابان.

و للإشارة، فإن متغير دلتا، الذي تم اكتشافه لأول مرة في الهند في شهر أكتوبر وسجلته اليابان في ابريل، تسبب في زيادة حالات "كوفيد-19" الجديدة داخل البلاد وفي جميع أنحاء العالم نظرًا لقابليته العالية للانتقال من المتغيرات الأخرى.

وفي سياق متصل، قال مسؤول التطعيم ضد كوفيد-19 في اليابان، إن بلاده تبحث إمكانية استخدام جرعات لقاح أسترازينيكا مع جرعات لقاحات أنتجتها شركات أخرى لتسريع وتيرة برنامج التطعيم.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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