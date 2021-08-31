«اعرفني واعرفك».. كنيسة مارجرجس بشبرا تطلق دورة للمقبلين على الزواج

أطلقت كنيسة القديس مار جرجس خمارويه بـ شبرا، تحت رعاية الأنبا أنجيلوس أسقف عام كنائس شبرا الشمالية، دورة جديدة للمقبلين على الزواج بعنوان “اعرفني واعرفك”، وذلك ابتداءاً من الأسبوع الجاري، وحتى يوم 11 سبتمبر المقبل.

تناقش الدورة عدة موضوعات تخص المشورة المسيحية للشباب المقبلين على الزواج، ومن بينها كيفية إدارة الشؤون المالية للأسرة عقب الزواج، وحدود التعامل مع أسر الشريكين، وكيفية مواجهة المشكلات الزوجية، وتربية الأبناء .

وفي وقت سابق، كان المجمع المقدس بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برعاية البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أقر خلال عام 2017 م دورات المشورة الكنسية بشكل إجباري كشرط رئيسي لإتمام مراسم الزواج الكنسي.

في سياق متصل تستعد الكنائس المصرية للاحتفال بعيد النيروز “رأس السنة القبطية ”، وذلك خلال شهر سبتمبر المقبل، من خلال صلوات القداسات والاحتفالات المختلفة.

ويوافق عيد النيروز أو رأس السنة المصرية القديمة، أول يوم في السنة الزراعية الجديدة، وأصل الكلمة من اللغة القبطية القديمة.

وارتبط عيد النيروز عند الأقباط والكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بعصر الشهداء، وذلك بالتزامن مع عصر الإمبراطور الروماني دقلديانوس-الذي يعد أقسى عصور الاضطهاد ضد المسيحية، وفي هذا العصر احتفظ المصريين بمواقيت وشهور سنينهم التي يعتمد الفلاح عليها في الزراعة، مع تغيير عداد السنين وتصفيره وجعله السنة الأولى لحكم دقلديانوس، والذي يوافق عام 282 ميلادية، مقابل العام القبطي الأول.

ويوازي عام 4525 توتية، أي بالتقويم الفرعوني، وارتبط النيروز بعيد الشهداء عند المسيحيين.

وكان في تلك الأيام يخرج المسيحيون إلى الأماكن التي دفنوا فيها أجساد الشهداء مخبأة ليذكروهم.

وتحتفل الكنيسة القبطية بعيد النيروز “رأس السنة القبطية ” يوم 11 سبتمبر من كل عام، وتنظم الكنائس صلوات قداسات واحتفالات لهذه المناسبة.

وتقوم الكنائس بالتزامن مع عيد النيروز بإعادة هيكلة الخدمات الكنسية والخدام بها، من خلال حركة تنقلات بين الخدمات الكنسية المختلفة، كما يتم تكريم دفعات طلاب المدارس والجامعات في رأس السنة، كعادة سنوية للكنائس، وذلك للاحتفال ببداية عام قبطي جديد، والذي يوافق اقتراب عام دراسي جديد أيضاً.