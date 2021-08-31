الثلاثاء 31 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«التموين» تبدأ صرف مقررات سبتمبر التموينية غدا

سلع تموينية
سلع تموينية

تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية، في التاسعة صباحا غدا الأربعاء، صرف السلع التموينية المدعمة لأصحاب البطاقات، ضمن مقررات شهر سبتمبر المقبل.

وتستمر الوزارة في تطبيق قرار وزير التموين بصرف المقررات التموينية، حيث أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية، منشورًا بعدة تعليمات مشددة إلى المنافذ التموينية التي تصرف المقررات الشهرية من السلع التموينية.

ونص المنشور على أن يتم صرف عدد معين من السلع للمواطن مع عدم التجاوز بأي حال من الأحوال.

وجاء منشور «التموين» كالتالي: أصدر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، التوجيه الوزاري رقم "21" لسنة 2021 بخصوص الضوابط الجديدة لصرف السلع التموينية، على أن يتم صرف زجاجة زيت لتر أو زجاجة 800 مللي لكل فرد وبحد أقصى أربع زجاجات للبطاقة، كذلك 2 كيلو سكر للفرد وحسب احتياجاته، وكيلو أرز للبطاقة التموينية مع صرف باقي المستحق من مبلغ الدعم من أصناف قائمة السلع التموينية الأخرى المتاحة على النظام.

وشدد التوجيه الوزاري على أن يتم صرف جميع السلع التموينية لأصحاب البطاقات اختياريا على أن يتم التنفيذ مباشرة بتاريخ 5 يوليو 2021.

ويتم تطبيق نظام صرف مستحقات السلع التموينية الأساسية خلال شهر أغسطس 2021م بتحديد الكميات على ماكينة التوزيع طبقاً لقرار وزير التموين لكل فرد وحسب عدد أفراد البطاقة بالنسبة للسكر 2 كيلو للفرد، وعدم تجاوز ذلك.

وفي حالة اختيار المواطن ورغبته باستلام كميات ما يحتاجه من السلع التي تم ذكرها ويستكمل باقي الدعم من باقي السلع (28 سلعة تموينية) المتاحة تتم العملية بنجاح

ووجهت وزارة التموين والتجارة الداخلية باستمرار ضخ السلع الغذائية بكل أنواعها، وكذلك منتجات اللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة بهدف تلبية احتياجات المواطنين من السلع والمنتجات أولا بأول، وكذلك طرح منتجات الخضراوات والفاكهة بالمنافذ بأسعار مخفضة تتراوح من 15 إلى 25%.

كما تقوم الوزارة بمد فروع ومخازن الشركات التابعة بالسلع طوال الوقت، وكذلك زيادة المعروض من المنتجات، إضافة إلى استمرار صرف السلع التموينية المدعمة على بطاقات التموين فى مواعيدها.

وأكد اللواء أحمد حسنين، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة للوزارة، أن شركتي الجملة (العامة-المصرية)، ضختا كل احتياجات منافذ صرف السلع التموينية من السلع من يوم السابع والعشرين من الشهر، مؤكدا أن مخازن الجملة تعمل يومياً حتى في أيام الأجازات الرسمية.

وأوضح أن توجيهات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، هي توفير سلع جيدة للمواطنين على بطاقة الدعم.

وزارة التموين والتجارة الداخلية صرف السلع التموينية المدعمة لأصحاب البطاقات مقررات شهر سبتمبر صرف المقررات التموينية المنافذ التموينية مستحقات وزير التموين والدواجن القابضة للصناعات السلع التموينية شهر سبتمبر بطاقة التموين صرف السلع التموينية وزير التموين والتجارة الداخلية المقررات التموينية وزارة التموين والتجارة صرف السلع التموين والتجارة الشركات التابعة التموين والتجارة الداخلية صرف مستحقات السلع التموينية طرح منتجات الخضراوات منتجات اللحوم والدواجن اللحوم والدواجن المقررات الشهرية من السلع التموينية

رئيس التحرير

وائل لطفي

نجيب محفوظ.. محارب التطرف.. عدو الفساد

الأكثر قراءة

وزيرة الصحة لسفير الكويت: المسافرون لهم أولوية الحصول على لقاح كورونا

بدء المرحلة الثانية لتنسيق القبول بالجامعات والمعاهد اليوم

حقيقة إلغاء بطولة كأس مصر

حقيقة وفاة الدكتور زغلول النجار

«الدستور» تنشر صورة المنزل المهجور الذى خٌطف فيه الطفل زياد

النشرة المرورية.. كثافات متحرك في شوارع القاهرة والجيزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

المرأة والأغانى والحب

ماجد حبته

تسويق داعش المستجد!

وائل لطفي

أطفال أبوالريش

محمود خليل

نساء المماليك.. عندما يجتمع سلطان «الجمال» مع سطوة «المال»

محمد مرعي

حديث الإصلاح فى مصر

ماجد حبته

سرحان لا يزال خلف القضبان

جمال-أسعد

الدين بين الإيمانى والموروث

مؤمن المحمدي

حكايات ملهاش أى لزمة

صور

ختام مهرجان القلعة

حفل نسمة محجوب في محكى القلعة

قامة إذاعية رائدة.. جنازة حمدى الكنيسى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

عشرات المستوطنين يجددون اقتحام باحات المسجد الأقصى

بعد رحلة استغرقت أسبوعين.. آخر «طرادة» ألمانية تصل إلى إسرائيل

الاحتلال الإسرائيلى يواصل انتهاكاته بحق الشعب الفلسطينى ومقدساته