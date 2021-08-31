مصدر بـ«التموين»: التجديد لإدارة «الصناعات الغذائية» بعد استعراض إنجازاتها

قال مصدر بوزارة التموين والتجارة الداخلية، إن اجتماعا موسعا عقد أمس الإثنين بالوزارة برئاسة الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، لمناقشة الموزانة العامة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، بحضور أحمد حسنين، رئيس مجلس إدارة الشركة، أحمد كمال، المتحدث الرسمي للوزارة مدير مشروع جمعيتي، وعدد من قيادات الشركة.

وأضاف المصدر لـ"الدستور"، أن وزير التموين وافق على إعادة تعيين مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية لمدة أخرى بنفس تشكيله السابق، نظراً لما قدمه من أعمال وإنجازات على أرض الواقع، بعد استعراض نتائج أعمال الشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركاتها التابعة وأهم الإنجازات المحققة عن السنة المالية المنتهية في 30 يونية 2020.

وتابع، أن أحمد حسنين، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، استعرض أبرز الإنجازات التي تحققت بالفعل على أرض الواقع خلال العام المالي المنتهي، والأعمال التي تم تنفيذها، ومنها تحسين أوضاع العاملين بها وصرف الأرباح المستحقة لهم، إضافة إلى سياسة التدريب التحويلي والإعداد الجيد لتنمية الموارد البشرية لرفع كفاءة وقدرة العاملين بها لمواكبة التقدم العلمي والتكنولوجي.

وأكد حسنين أن الشركة نجحت في مشروع ميكنة وتطوير مخازن الجملة التابعة لها، وتحويلها لمخازن مميكنة، وكذلك تطوير المجمعات الاستهلاكية التابعة لها والبالغ عددها 1300، بالإضافة إلى فتح أكثر من 6000 منفذ لجمعيتي، بكافة محافظات الجمهورية وتوفير السلع التموينية لأكثر من 30 ألف بدال تمويني وإمداد 133 سيارة متنقلة لمشروع تحيا مصر بعدد 20 محافظة بالسلع، إضافة إلى 100 سيارة بمشروع المنافذ التسويقية المتنقلة.

وأضاف رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، أن الشركة نجحت في رفع كفاءة طاقات تكرير زيت الطعام لتغطي 80% من الاحتياجات وتطوير وتحديث 6 مطاحن لتحسين المنتج، وزيادة القدرة الإنتاجية لها من 850 طن قمح / يومي.

وأشار حسنين إلى قيام الشركة القابضة بتوفير مخزون استراتيجي من السلع الأساسية بكميات تكفي لمدة من 4-7 شهور ما ساعم في توفير السلع الأساسية واللازمة داخل المنظومة التموينية بما قيمته 36 مليار جنيه سنوياً بمعدل 3 مليار جنية شهرياً.

وأكد أنه جاري الانتهاء من إعداد البدائل النهائية المقترحة لعمليات التطوير، وإعادة الهيكلة لشركات الزيوت مع الأخذ في الاعتبار توجيهات السيد رئيس الجمهورية، في اختيار المواقع الجديدة للمصانع لتكون بالقرب من محاور الطرق والموانئ، وكذلك تطوير شركة السكر والصناعات التكاملية، والمضي قدماً في مخطط دمج شركتي قها وإدفينا في كيان واحد، مشيراَ إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأسيس شركة مساهمة مصرية سودانية، وذلك بهدف تنمية وتطوير كافة أرجاء التعاون في النشاط الغذائي والزراعي والتجاري تصديراً واستيراداً.