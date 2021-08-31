سيناتور روسي: الولايات المتحدة تعاني من «المتلازمة الأفغانية»

قال عضو مجلس الاتحاد الروسي أليكسي بوشكوف اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة بدأت تعاني الآن من "المتلازمة الأفغانية".

وأشار السيناتور الروسي- في تدوينه له على موقع التدوينات المصغرة (تويتر)، إلى أنه سبق لواشنطن أن عانت من مشاكل داخلية بعد الحرب الفاشلة في فيتنام ، معتبرا أن الميزة الرئيسية "للمتلازمة الأفغانية" تتمثل في انهيار الثقة بالقوة العسكرية وفعالية الإجراءات والتدابير الأمريكية، وذلك في الولايات المتحدة نفسها أو في جميع أنحاء العالم" .

وكان البنتاجون قد أعلن أمس الإثنين، إنجاز انسحاب القوات من أفغانستان وانتهاء المهمة التي استمرت 20 عاما، وبات مطار كابول تحت السيطرة الكاملة لحركة طالبان.

ومن جانبه، قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إن أقل من 200 مواطن أمريكي ما زالوا يرغبون في مغادرة أفغانستان، وستواصل الولايات المتحدة محاولة إخراجهم.

وأضاف بلينكن - حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، اليوم الثلاثاء - أن الولايات المتحدة ستعمل مع جيران أفغانستان، لتأمين مغادرة المواطنين الأمريكيين إما عبر البر أو بطائرة مستأجرة، وذلك بمجرد إعادة فتح مطار كابول.

وكان قائد القيادة المركزية الأمريكية، الجنرال فرانك ماكنزي، قد أعلن أمس مغادرة أخر الطائرات العسكرية الأمريكية لأفغانستان إلى جانب القوات والموظفين الدبلوماسيين الأساسيين المتبقين، معتبرًا أن هذا الخروج يمثل نهاية أطول حرب للولايات المتحدة في الخارج بعد إنفاقها حوالي 2 تريليون دولار هناك، ومقتل ما يقارب 2000 جندي.

وأجلت الولايات المتحدة وحلفاؤها في أفغانستان أكثر من 120 ألف شخص منذ نهاية يوليو الماضي، من بينها أعداد كبيرة جرى إجلاؤهم على مدى الأيام الأخيرة، سواء من الأمريكيين أو الأفغان أو جنسيات أخرى.

وتابع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، لشبكة "إيه بي سي":"نعمل بشكل نشط خلال هذه الساعات والأيام لإخراج هؤلاء الأشخاص".

وجرى إجلاء نحو 114 ألفًا و400 شخص من أفغانستان بينهم نحو 5500 مواطن أمريكي عبر جسر جوي ضخم منذ الرابع عشر من أغسطس، أي عشية سيطرة طالبان على كابول.

وأوضح جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس جو بايدن لشبكة "فوكس"، أن من اختاروا البقاء لن يعلقوا في أفغانستان، من دون أن يحدد عدد هؤلاء.

وقال جيك سوليفان مستشار الأمن القومي للرئيس جو بايدن: "سنتأكد من وجود آلية لإخراجهم من البلاد إذا أرادوا العودة مستقبلا".

وأكد جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس جو بايدن، أن لطالبان تعهدات في هذا الصدد.

وفي إشارة إلى الضربة الأمريكية السبت ردًا على اعتداء الخميس الذي أسفر عن أكثر من مئة قتيل بينهم 13 جنديا أمريكيا، اوضح جاك سوليفان مستشار الأمن القومي للرئيس جو بايدن أن من استهدفتهم الضربة وقد قتل منهم اثنان وأصيب ثالث، "كانوا مشغلين ومنظمين ضالعين في نقل وتصنيع عبوات ناسفة".

وينتمي هؤلاء إلى تنظيم داعش الإرهابي الذي تبنى فرعه في "ولاية خراسان" الهجوم.