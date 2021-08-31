109 وفيات و2090 إصابة جديدة بفيروس كورونا في بلغاريا

أعلنت السلطات الصحية في بلغاريا، اليوم الثلاثاء، تسجيل قفزة جديدة في عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، حيث أبلغت البلاد عن 2090 حالة خلال الساعات الـ24 الماضية، لترتفع حصيلة الإصابات المسجلة في البلاد إلى 453 ألفًا و689 حالة.

وذكرت بوابة المعلومات الوطنية في تقريرها اليومي، حسبما أوردت وكالة أنباء “صوفيا” البلغارية، أنه تم تسجيل 109 وفيات خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الوفيات في البلاد إلى 18 ألفًا و840 حالة منذ بداية جائحة فيروس كورونا.

وأضافت أنه في الفترة نفسها، تعافى 739 شخصا، ليصل إجمالي المتعافين من فيروس كورونا في بلغاريا، 405 آلاف و95 شخصًا.

ووفقا لأحدث البيانات يبلغ عدد الحالات النشطة حاليًا في بلغاريا، 29 ألفًا و754 شخصًا، من بينهم 297 في حالة حرجة بوحدات العناية المركزة.

ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد، ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

