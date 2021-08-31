الثلاثاء 31 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ظهور أول حالة إصابة بنوع جديد من سلالة «دلتا» في اليابان

كورونا في اليابان
كورونا في اليابان

كشفت جامعة طوكيو للطب في اليابان، تسجيل أول حالة اصابة في البلاد بنوع جديد من متغير “دلتا” شديد العدوى، والمُتحور عن فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، يحمل في تكوينه طفرة مشابهة لمتغير "ألفا".
وتم الإبلاغ عن ثماني حالات لهذا النوع الفرعي من "دلتا" خارج اليابان، لكن مستوى العدوى بها لا يزال غير معروف.
وقالت الجامعة، في بيان نشرته صحيفة "جابان تايمز" اليابانية على موقعها الإلكتروني اليوم الثلاثاء، إنه تم اكتشاف النوع الجديد من دلتا لدى مريض بمستشفى تابع في وقت سابق من هذا الشهر. 

وحملت طفرة "L452R" التي شوهدت في متغير دلتا، بالإضافة إلى طفرة "N501S"، التي تشبه طفرة “N501Y”، وغالبًا ما تحملها سلالة "ألفا".

ونظرًا لأن المريض ليس لديه سجل للسفر إلى الخارج وأصيب بالفيروس من خلال الاتصال المجتمعي، فقد اعتقدت الجامعة أن طفرة “N501S” من المحتمل جدًا أن تكون قد انتشرت في اليابان.

وللاشارة، فإن متغير دلتا، الذي تم اكتشافه لأول مرة في الهند في شهر أكتوبر وسجلته اليابان في ابريل، تسبب في زيادة حالات "كوفيد-19" الجديدة داخل البلاد وفي جميع أنحاء العالم نظرًا لقابليته العالية للانتقال من المتغيرات الأخرى.

وفي سياق متصل، قال مسؤول التطعيم ضد كوفيد-19 في اليابان، إن بلاده تبحث إمكانية استخدام جرعات لقاح أسترازينيكا مع جرعات لقاحات أنتجتها شركات أخرى لتسريع وتيرة برنامج التطعيم.
وفي يوليو ، وافقت اليابان، التي كانت في السابق تعتمد على لقاحي فايزر-بيونتك ومودرنا، على استخدام لقاح أسترازينيكا وحصلت على مليوني جرعة منه.
وتابع تارو كونو رئيس برنامج التطعيم لشبكة فوجي التلفزيونية:"طلبت من وزارة الصحة تكوين رأي بشأن استخدام جرعة أولى من لقاح أسترازينيكا وجرعة ثانية من لقاح فايزر أو استخدام جرعة أولى من أسترازينيكا وجرعة ثانية من مودرنا".
وأضاف أن من شأن ذلك الإسراع ببرنامج التطعيم من خلال تقصير الفترات بين الجرعتين الأولى والثانية عند استخدام لقاح أسترازينيكا.
والفترة بين جرعتي أسترازينيكا ثمانية أسابيع وهي الأطول مقارنة باللقاحات الأخرى.
وتكافح اليابان أسوأ موجة إصابات نتجت عن السلالة دلتا وزادت الإصابات اليومية على 25 ألفا هذا الشهر للمرة الأولى.
ومعدل التطعيم في اليابان أقل من نظيره في الدول الأخرى المتقدمة. وطعمت اليابان 54 في المئة من سكانها بجرعة واحدة على الأقل بينما طعمت 43 في المئة بجرعتين بحسب إحصاء للتطعيمات أجرته رويترز.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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