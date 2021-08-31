الثلاثاء 31 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

50 إصابة جديدة بفيروس كورونا في نيوزيلندا

كورونا في نيوزيلندا
كورونا في نيوزيلندا

 سجلت السلطات الصحية في نيوزيلندا، 50 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى ثلاثة آلاف و569 حالة.
وذكر تلفزيون نيوزيلندا، اليوم الثلاثاء، أنه لم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة، لتستقر حصيلة الوفيات عند 26 حالة، فيما بلغ عدد المتعافين 2892 حالة منذ بداية الجائحة، وعدد الحالات النشطة في البلاد يبلغ حاليًا 651 حالة.

أعلنت السلطات في نيوزيلندا، عن تمديد الحجر الصحي في "أوكلاند" لمدة أسبوعين، وذلك للتصدي لتفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد، بعد تسجيل 55 إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 3 آلاف و519 حالة و26 حالة وفاة.

وأوردت قناة "فرانس 24" الإخبارية ، هذا النبأ دون إعطاء المزيد من التفاصيل حول هذا الشأن.

وكانت نيوزيلندا قد سجلت في 17 أغسطس الجاري أول إصابة محلية لها بسلالة "دلتا" المتحورة، بينما بلغت الحالات المصابة حاليًا بهذا الفيروس 154 حالة، وفقًا لوزارة الصحة.

وكانت ذكرت نيوزيلندا اليوم، أن امرأة توفيت عقب تلقيها لقاح فايزر للوقاية من فيروس كورونا.

وقالت وزارة الصحة في بيان، إن لجنة مستقلة لمراقبة سلامة لقاحات "كوفيد-19"، اعتبرت أن وفاة المرأة نجمت عن التهاب عضلة القلب، والذي يُعرف بأنه أحد الآثار الجانبية النادرة للقاح فايزر.

وأضاف البيان أن اللجنة أشارت إلى وجود مشكلات طبية أخرى تحدث في الوقت نفسه وربما أثرت على النتيجة بعد التطعيم.

في غضون ذلك، سجلت نيوزيلندا 53 حالة إصابة جديدة بكورونا، اليوم الإثنين.

 

رئيس التحرير

وائل لطفي

نجيب محفوظ.. محارب التطرف.. عدو الفساد

الأكثر قراءة

حقيقة إلغاء بطولة كأس مصر

حقيقة وفاة الدكتور زغلول النجار

«الدستور» تنشر صورة المنزل المهجور الذى خٌطف فيه الطفل زياد

«عجلين ولاب توب» هدية.. «مستقبل وطن» يشارك أسرة «زياد» فرحتهم بعودة طفلهم المختطف

«الدولي للاتصالات» ينظم دورة تدريبية حول «أساسيات الأمن السيبراني»

60 وفاة وأكثر من 5700 إصابة جديدة بفيروس كورونا في ألمانيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

المرأة والأغانى والحب

ماجد حبته

تسويق داعش المستجد!

وائل لطفي

أطفال أبوالريش

محمود خليل

نساء المماليك.. عندما يجتمع سلطان «الجمال» مع سطوة «المال»

محمد مرعي

حديث الإصلاح فى مصر

ماجد حبته

سرحان لا يزال خلف القضبان

جمال-أسعد

الدين بين الإيمانى والموروث

مؤمن المحمدي

حكايات ملهاش أى لزمة

صور

ختام مهرجان القلعة

حفل نسمة محجوب في محكى القلعة

قامة إذاعية رائدة.. جنازة حمدى الكنيسى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

فتح: الاتفاق مع إسرائيل على منح 5 آلاف جمع شمل للعائلات الفلسطينية

منظمات تونسية تدين عنف الاحتلال الإسرائيلى بحق الأسيرات الفلسطينيات

يتسلم مهام عمله غدًا.. مَن هو خالد الجلاهمة أول سفير للبحرين في إسرائيل؟