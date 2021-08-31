50 إصابة جديدة بفيروس كورونا في نيوزيلندا

سجلت السلطات الصحية في نيوزيلندا، 50 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى ثلاثة آلاف و569 حالة.

وذكر تلفزيون نيوزيلندا، اليوم الثلاثاء، أنه لم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة، لتستقر حصيلة الوفيات عند 26 حالة، فيما بلغ عدد المتعافين 2892 حالة منذ بداية الجائحة، وعدد الحالات النشطة في البلاد يبلغ حاليًا 651 حالة.

أعلنت السلطات في نيوزيلندا، عن تمديد الحجر الصحي في "أوكلاند" لمدة أسبوعين، وذلك للتصدي لتفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد، بعد تسجيل 55 إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 3 آلاف و519 حالة و26 حالة وفاة.

وأوردت قناة "فرانس 24" الإخبارية ، هذا النبأ دون إعطاء المزيد من التفاصيل حول هذا الشأن.

وكانت نيوزيلندا قد سجلت في 17 أغسطس الجاري أول إصابة محلية لها بسلالة "دلتا" المتحورة، بينما بلغت الحالات المصابة حاليًا بهذا الفيروس 154 حالة، وفقًا لوزارة الصحة.

وكانت ذكرت نيوزيلندا اليوم، أن امرأة توفيت عقب تلقيها لقاح فايزر للوقاية من فيروس كورونا.

وقالت وزارة الصحة في بيان، إن لجنة مستقلة لمراقبة سلامة لقاحات "كوفيد-19"، اعتبرت أن وفاة المرأة نجمت عن التهاب عضلة القلب، والذي يُعرف بأنه أحد الآثار الجانبية النادرة للقاح فايزر.

وأضاف البيان أن اللجنة أشارت إلى وجود مشكلات طبية أخرى تحدث في الوقت نفسه وربما أثرت على النتيجة بعد التطعيم.

في غضون ذلك، سجلت نيوزيلندا 53 حالة إصابة جديدة بكورونا، اليوم الإثنين.