أوكرانيا: 51 وفاة وأكثر من 1300 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت أوكرانيا، 1356 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليونين و286 ألفًا و296 شخصًا.

وذكرت الوزارة، في بيان أوردته صحيفة “كييف بوست” الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، أن وزارة الصحة الأوكرانية سجلت خلال الفترة نفسها، 51 حالة وفاة، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 53 ألفاً و789 حالة.

وتعافى على مدار أمس 1257 شخصًا، ليرتفع بذلك عدد المتعافين في البلاد إلى مليونين و207 آلاف و940 شخصًا، بحسب وزارة الصحة الأوكرانية.

ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة حالياً في أوكرانيا 24 ألفاً و567 حالة، من بينهم 177 شخصا في حالة حرجة.

وكانت تسلمت أوكرانيا، أكثر من 188 ألف جرعة من لقاح كوميرانتي "فايزر-بيونتيك" مقدمة من الإدارة الأمريكية من خلال مرفق كوفاكس لتوزيع اللقاحات.

وذكر تقرير أصدرته وزارة الصحة الأوكرانية، أن منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" سلمت 188 ألفا و370 جرعة من لقاح فايزر- بيونتيك لأوكرانيا.

وأوضحت الوزارة، وفقا لوكالة أنباء أوكرينفورم الأوكرانية، أن الولايات المتحدة تتبرع بهذه الجرعات إلى أوكرانيا عبر مرفق "كوفاكس" كجزء من الجهد العالمي لضمان الوصول العادل والمنصف إلى لقاحات "كوفيد-19" آمنة وفعالة لجميع البلدان في جميع أنحاء العالم.

من جانبه، قال وزير الصحة الأوكراني فيكتور لياشكو: "أتقدم بخالص شكري إلى حكومة الولايات المتحدة وشركائنا، الذين يساعدون داخل وخارج مبادرة كوفاكس في حماية أكبر عدد ممكن من الأوكرانيين من العواقب الوخيمة لكوفيد-19".

من جانبها، قالت كريستينا كيفين، القائمة بالأعمال بالسفارة الأمريكية في أوكرانيا، إن "الولايات المتحدة تلتزم تماما بالمكافحة العالمية لكوفيد-19، ونحن فخورون بشراكتنا مع أوكرانيا لتوسيع نطاق الوصول إلى اللقاحات المعتمدة عالية الجودة في جميع أنحاء البلاد، فاللقاحات هي واحدة من أفضل الأدوات التي لدينا لمحاربة هذا الوباء".

وكانت منظمة اليونيسف قد قدمت، الشهر الماضي، أكثر من مليوني جرعة من لقاح موديرنا إلى أوكرانيا، تبرعت بها الولايات المتحدة من خلال كوفاكس.

وفي المجمل، تسلمت أوكرانيا حتى الآن 4 ملايين و325 ألفا و910 جرعات من اللقاحات المضادة لكوفيد-19من جهات تصنيع مختلفة «فايزر وموديرنا وأسترازينيكا» عبر مرفق كوفاكس.