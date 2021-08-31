الثلاثاء 31 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

145 إصابة جديدة بكورونا في قيرغيزستان

كورونا في قيرغيزستان
كورونا في قيرغيزستان

سجلت قيرغيزستان، اليوم الثلاثاء 145 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، معظمهم في العاصمة بيشكيك، ليرتفع بذلك إجمالي المصابين إلى 175 ألفًا و734 حالة إصابة.

وذكر المركز المعني برصد حالات (كوفيد-19) وفقًا لوكالة أنباء (آكي بيرس) الرسمية في قيرغيزستان - أن البلاد سجلت في الوقت نفسه 360 حالة شفاء من المرض، ليرتفع إجمالي عدد المتعافين من الجائحة في البلاد إلى أكثر من 169 ألفًا و777 متعافيًا، فيما تم تسجيل أربع حالات وفاة جديدة من جراء المرض في أخر 24 ساعة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 2528 حالة وفاة.

وأضاف المركز يوم أمس أن 1451 مرضى بالفيروس التاجي يتلقون العلاج داخل المستشفيات المختلفة في جميع أنحاء البلاد، منهم أكثر من ألف في حالة حرجة، أما على صعيد اللقاحات المضادة للجائحة في قيرغيزستان، فقد أكد المركز يوم أمس أن 676 ألفًا و330 شخصًا في البلاد تلقوا حتى الآن الجرعة الأولى من هذه اللقاحات، منهم 434 ألفًا و972 حصلوا على الجرعة الثانية.
 

رئيس التحرير

وائل لطفي

نجيب محفوظ.. محارب التطرف.. عدو الفساد

الأكثر قراءة

حقيقة إلغاء بطولة كأس مصر

حقيقة وفاة الدكتور زغلول النجار

«الدستور» تنشر صورة المنزل المهجور الذى خٌطف فيه الطفل زياد

«عجلين ولاب توب» هدية.. «مستقبل وطن» يشارك أسرة «زياد» فرحتهم بعودة طفلهم المختطف

«الدولي للاتصالات» ينظم دورة تدريبية حول «أساسيات الأمن السيبراني»

60 وفاة وأكثر من 5700 إصابة جديدة بفيروس كورونا في ألمانيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

المرأة والأغانى والحب

ماجد حبته

تسويق داعش المستجد!

وائل لطفي

أطفال أبوالريش

محمود خليل

نساء المماليك.. عندما يجتمع سلطان «الجمال» مع سطوة «المال»

محمد مرعي

حديث الإصلاح فى مصر

ماجد حبته

سرحان لا يزال خلف القضبان

جمال-أسعد

الدين بين الإيمانى والموروث

مؤمن المحمدي

حكايات ملهاش أى لزمة

صور

ختام مهرجان القلعة

حفل نسمة محجوب في محكى القلعة

قامة إذاعية رائدة.. جنازة حمدى الكنيسى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

فتح: الاتفاق مع إسرائيل على منح 5 آلاف جمع شمل للعائلات الفلسطينية

منظمات تونسية تدين عنف الاحتلال الإسرائيلى بحق الأسيرات الفلسطينيات

يتسلم مهام عمله غدًا.. مَن هو خالد الجلاهمة أول سفير للبحرين في إسرائيل؟