145 إصابة جديدة بكورونا في قيرغيزستان

سجلت قيرغيزستان، اليوم الثلاثاء 145 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، معظمهم في العاصمة بيشكيك، ليرتفع بذلك إجمالي المصابين إلى 175 ألفًا و734 حالة إصابة.

وذكر المركز المعني برصد حالات (كوفيد-19) وفقًا لوكالة أنباء (آكي بيرس) الرسمية في قيرغيزستان - أن البلاد سجلت في الوقت نفسه 360 حالة شفاء من المرض، ليرتفع إجمالي عدد المتعافين من الجائحة في البلاد إلى أكثر من 169 ألفًا و777 متعافيًا، فيما تم تسجيل أربع حالات وفاة جديدة من جراء المرض في أخر 24 ساعة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 2528 حالة وفاة.

وأضاف المركز يوم أمس أن 1451 مرضى بالفيروس التاجي يتلقون العلاج داخل المستشفيات المختلفة في جميع أنحاء البلاد، منهم أكثر من ألف في حالة حرجة، أما على صعيد اللقاحات المضادة للجائحة في قيرغيزستان، فقد أكد المركز يوم أمس أن 676 ألفًا و330 شخصًا في البلاد تلقوا حتى الآن الجرعة الأولى من هذه اللقاحات، منهم 434 ألفًا و972 حصلوا على الجرعة الثانية.

