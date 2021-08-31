350 وفاة وأكثر من 30 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا في الهند

سجلت وزارة الصحة الهندية، 30 ألفًا و941 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المصابين إلى 32 مليونًا و768 ألفًا و880 شخصًا.

وذكرت الوزارة، وفق ما أوردته صحيفة "إنديا توداي" الهندية، اليوم الثلاثاء، أن البلاد سجلت أيضا خلال الفترة نفسها 350 وفاة جديدة، ليصل بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 438 ألفًا و560 شخصًا.

وأفادت بأن 36 ألفاً و275 حالة تماثلت للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي المتعافين 31 مليوناً و959 ألفاً و680 شخصاُ، ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة حاليا في الهند إلى 370 ألفاً و640 حالة.

ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

وأودت جائحة «كوفيد- 19» في منطقة أميركا اللاتينية والبحر الكاريبي بأكثر من مليون شخص منذ بدأ فيروس كورونا بالانتشار في العالم قبل عام ونصف العام، في وقت اقترح صندوق النقد الدولي خطة مساعدة بقيمة 50 مليار دولار لتعزيز حملات التلقيح ووقف تفشي الوباء.

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

