الثلاثاء 31 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

350 وفاة وأكثر من 30 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا في الهند

كورونا في الهند
كورونا في الهند

سجلت وزارة الصحة الهندية، 30 ألفًا و941 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المصابين إلى 32 مليونًا و768 ألفًا و880 شخصًا.
وذكرت الوزارة، وفق ما أوردته صحيفة "إنديا توداي" الهندية، اليوم الثلاثاء، أن البلاد سجلت أيضا خلال الفترة نفسها 350 وفاة جديدة، ليصل بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 438 ألفًا و560 شخصًا.
وأفادت بأن 36 ألفاً و275 حالة تماثلت للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي المتعافين 31 مليوناً و959 ألفاً و680 شخصاُ، ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة حاليا في الهند إلى 370 ألفاً و640 حالة.
ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم
وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.
وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.
وأودت جائحة «كوفيد- 19» في منطقة أميركا اللاتينية والبحر الكاريبي بأكثر من مليون شخص منذ بدأ فيروس كورونا بالانتشار في العالم قبل عام ونصف العام، في وقت اقترح صندوق النقد الدولي خطة مساعدة بقيمة 50 مليار دولار لتعزيز حملات التلقيح ووقف تفشي الوباء.

كورونا حول العالم
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
 

رئيس التحرير

وائل لطفي

نجيب محفوظ.. محارب التطرف.. عدو الفساد

الأكثر قراءة

حقيقة إلغاء بطولة كأس مصر

حقيقة وفاة الدكتور زغلول النجار

«الدستور» تنشر صورة المنزل المهجور الذى خٌطف فيه الطفل زياد

«عجلين ولاب توب» هدية.. «مستقبل وطن» يشارك أسرة «زياد» فرحتهم بعودة طفلهم المختطف

«الدولي للاتصالات» ينظم دورة تدريبية حول «أساسيات الأمن السيبراني»

60 وفاة وأكثر من 5700 إصابة جديدة بفيروس كورونا في ألمانيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

المرأة والأغانى والحب

ماجد حبته

تسويق داعش المستجد!

وائل لطفي

أطفال أبوالريش

محمود خليل

نساء المماليك.. عندما يجتمع سلطان «الجمال» مع سطوة «المال»

محمد مرعي

حديث الإصلاح فى مصر

ماجد حبته

سرحان لا يزال خلف القضبان

جمال-أسعد

الدين بين الإيمانى والموروث

مؤمن المحمدي

حكايات ملهاش أى لزمة

صور

ختام مهرجان القلعة

حفل نسمة محجوب في محكى القلعة

قامة إذاعية رائدة.. جنازة حمدى الكنيسى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

فتح: الاتفاق مع إسرائيل على منح 5 آلاف جمع شمل للعائلات الفلسطينية

منظمات تونسية تدين عنف الاحتلال الإسرائيلى بحق الأسيرات الفلسطينيات

يتسلم مهام عمله غدًا.. مَن هو خالد الجلاهمة أول سفير للبحرين في إسرائيل؟