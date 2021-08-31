الثلاثاء 31 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

3800 إصابة جديدة بكورونا في باكستان

كورونا في باكستان
كورونا في باكستان

سجلت السلطات الصحية في باكستان ثلاثة آلاف و838 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة في البلاد إلى مليون و160 ألفًا و119 شخصًا.

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا في وزارة الصحة الباكستانية، حسبما نشرت صحيفة "إكسبرس تريبيون" الباكستانية، اليوم الثلاثاء، بأن البلاد سجلت في الفترة نفسها 118 وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليصل إجمالي الوفيات إلى 25 ألفًا و788 حالة.

وأضاف المركز أن عدد المتعافين من الفيروس ارتفع إلى مليون و39 ألفًا و758 متعافيًا، بعد أن تماثلت 2837 حالة للشفاء خلال الساعات الـ24 ساعة الماضية، ووفقًا لأحدث البيانات يبلغ عدد الحالات النشطة حاليًا في باكستان 94 ألفًا و573 حالة.
 

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