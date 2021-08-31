طبيب روسي يكشف العلاقة بين الخرف المبكر والاكتئاب لدى البالغين

أعلن الطبيب الروسي ألكسندر مياسنيكوف، أنه وفقًا للدراسات الأخيرة ازدادت نسبة حالات الخرف المبكر لدى البالغين.

وأشار مياسنيكوف ـ في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، إلى أن المقصود هنا ليس كبار السن، بل فئة الأشخاص الذين أعمارهم بين 18 و65 عامًا، فما سبب هذه الظاهرة وكيف يمكن تجنبها؟

وقال: "نحن جميعا نعيش في بيئة معقدة ومتوترة، وأصبحنا ننسى أسماء الأشياء، لأننا نستلم يوميا كما هائلًا من المعلومات، يضاف لها كثرة الأمراض التي تسبب إرهاق العقل مثل الفيروس التاجي المستجد".

وشرح الطبيب الروسي أن أول الأسباب المؤدية إلى انضمام الشخص لمنطقة الخطر هو عدم قدرته على مكافحة الإجهاد في بيئة عدوانية، "لذلك ينصح بتعلم كيفية مقاومة الإجهاد، كما يجب تعلم القدرة على تركيز الاهتمام لأن الدماغ أحيانا يرفض تخزين المعلومات، ويزيل منها كل ما يعتبره غير ضروري، أي يمكن أن يعتبر أي شيء غير ضروري بما فيها معلومات عن الأسرة والأطفال".

وأوضح الطبيب مياسنيكوف، أنه غالبًا ما يكون الاكتئاب سببًا في الخرف، وهذا أمر شائع في الوقت الحاضر، لأن الغالبية تعيش في وسط ينعدم فيه اليقين والموثوقية، موضحًا: "تؤدي هذه الأوضاع إلى أن الشخص يبدأ بالنسيان وعدم الاهتمام بالحياة، والاضطرابات الادراكية لدى كبار السن سببها الاكتئاب".

واعتبر أن العوامل المؤدية إلى الخرف هي أمراض الأوعية الدموية وارتفاع مستوى ضغط الدم، التي تعالج 50% من حالاتها بطريقة غير صحيحة، وأكمل :"يؤدي علاج هذه الحالات بطريقة غير صحيحة، أو لا تعالج نهائيا، إلى إهمال تدفق الدم في الأوعية الدموية الدقيقة في الدماغ".

وقدم الطبيب الروسي نصيحة لتجنب الخرف وتتمثل في قراءة المطبوعات الورقية الكتب والمجلات والصحف وتدريب الدماغ بإجراء تمارين مختلفة.