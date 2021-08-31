الثلاثاء 31 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

14 ألفًا و666 إصابة جديدة بكورونا في تايلاند

كورونا في تايلاند
كورونا في تايلاند

أعلنت وزارة الصحة العامة في تايلاند، اليوم الثلاثاء، تسجيل 14 ألفًا و666 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية.

كما سجلت وزارة الصحة، خلال الفترة نفسها 190 حالة وفاة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة منذ بدء جائحة فيروس كورونا إلى 11 ألفًا و589 وفاة، حسبما ذكرت صحيفة "بانكوك بوست" التايلاندية.

وارتفع إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد منذ بداية الوباء إلى مليون و204 آلاف و729 حالة إصابة، وذلك بعد تسجيل الحالات الجديدة، ومن بين الحالات الجديدة، تم تسجيل 14 ألفًا و362 حالة بين عامة الناس، و304 حالات بين نزلاء السجون، وتعافى على مدار أمس 19 ألفًا و245 شخصًا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات التعافي إلى مليون و21 ألفًا و746 شخصًا.
 

 

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