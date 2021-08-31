الثلاثاء 31 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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وائل لطفى

محافظات

«عجلين ولاب توب» هدية.. «مستقبل وطن» يشارك أسرة «زياد» فرحتهم بعودة طفلهم المختطف

مستقبل وطن يشارك
مستقبل وطن يشارك أسرة زياد فرحتهم

قدّم قيادات حزب «مستقبل وطن» في الغربية، فجر الثلاثاء، هدية إلى أسرة الطفل «زياد أحمد البحيري»، الذي حررته قوات الأمن بعد اختطافه على يد تشكيل عصابي وعودته سالماً إلى أحضان أسرته في منزلهم بالطريق الدائري «المحلة- المنصورة».

والهدية عبارة عن «عجلين» وجهاز «لاب توب». وقال المحاسب محمد عريبي، والدكتور أحمد حماد، أعضاء المكتب التنفيذي للحزب وعضوا مجلس الشيوخ، إن الحزب حرص على مشاركة الأفراح مع أسرة الطفل «زياد» وشعب مدينة المحلة بعودة ابنهم الغالي.

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مستقبل وطن يشارك أسرة زياد فرحتهم

ورفعت أسرة الطفل «زياد البحيري»، الذي عاد إلى أحضانها بعد اختطافه على يد 3 أشخاص في المحلة، صور الرئيس عبد الفتاح السيسي في شوارع المدينة تقديراً لدوره في حفظ الأمن والأمان.

وقدّم والد الطفل «زياد» شكره إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد تواصل مؤسسة الرئاسة معه، لافتاً إلى أنّ وزارة الداخلية وعدت فأوفت.

وأضاف لـ«الدستور» أن الخاطفين تواصلوا معه لطلب فدية وكانت جميع الاتصالات مرصودة من قبل الأمن، مشيراً إلى أنّ الأجهزة الأمنية وعدت أن يكون نجله في منزله في أقل من 48 ساعة وبفضل الله تم تنفيذ الوعد.

وكشف مصدر أمني عن إلقاء القبض على الـ3 متهمين الذين اختطفوا الطفل «زياد» من أمام منزله في المحلة.

وأوضح المصدر أن الأجهزة الأمنية حددت مكان المتهمين داخل أحد المنازل المهجورة في قرية «السجعاية» التابعة لمركز المحلة وتم مداهمة المنزل وتحرير الطفل.

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مستقبل وطن يشارك أسرة زياد فرحتهم
-السيسي يهدى طفل المحلة عجلين لاب توب عقب عودته لأسرته بالمحلة

رئيس التحرير

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