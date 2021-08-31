تحذيرات من كوفيد 22.. متغير قد ينتشر فى 2022 وأكثر فتكا من دلتا

رغم تفشي كورونا أو كوفيد 19 حول العالم وحصاه الملايين من الأراوح إلا أن هناك تحذيرات من متحور جديد قوي قد يظهر في عام 2022 يحمل اسم كوفيد22.

وقال" ساي ريدي"، أستاذ متخصص في علم المناعة بواحدة من أبرز المؤسسات العلمية السويسرية، ETH Zurich، يجب أن يكون هناك استعدادات وإجراءات احترازية صارمة لمثل هذا المتغير الجديد لأنه يمكن أن يمثل "مخاطر كبيرة"، وفقا لما نشره موقع "بولدسكاي" Boldsky، المعني بالشؤون الصحية.

ووفقا للموقع فان كوفيد 2022، أكثر فتكًا من متغير دلتا، الأكثر فتكًا بين متحورات كوفيد-19 حتى الآن، ولكن وفقا للموقع فإن كوفيد-22 ليس مرضًا حقيقيًا وإنما هو احتمال مستقبلي فقط، يتوقعه الخبير في مجال المناعة.

ونوه عدد من الخبراء إلى ملاحظة مهمة وهي أنه من أجل أن يتم الإقرار بظهور كوفيد-22 فعليًا، فإنه يجب أن يكون مختلفًا بشكل كبير عن كوفيد-19 الأصلي وأن يظل فيروس كورونا بنفس متغيراته وطفراته.

وفي السابق، كان العديد من خبراء الصحة العامة يعتقدون أن الوباء سينتهي بحلول عام 2022، أسوة بوباء الإنفلونزا عام 1918، والذي استمر لمدة ثلاث سنوات. ولكن أصبح هناك توقعات باحتمال ظهور المزيد من المتغيرات المعدية في عام 2022.

يأتي هذا فيما أفادت “بلومبرج نيوز” بأن مسؤولا صحيا صينيا كبيرا رفض تقريرا أمريكيا يلقي باللوم على الصين في عرقلة تحقيق في أصول كوفيد-19.

ونقلت بلومبرج عن تسنج يي شين، نائب رئيس لجنة الصحة الوطنية الصينية، قوله إن الصين تعارض تسييس تتبع أصول الفيروس أو استخدام الموضوع كأداة لإلقاء اللوم.

وقال تسنج إنه "ينبغي على الولايات المتحدة أن تتعامل مع تتبع الأصول على أنها 'مسألة علمية' وأن تدعم العلماء في مختلف البلدان الذين يبحثون عن إجابات لكيفية بدء الفيروس"، حيث أكد مجددا أن الحكومة الصينية تدعم بشكل كامل جهود التتبع التي تستند إلى مبادئ الانفتاح والشفافية والعلم والتعاون.

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد، ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة ووهان الصينية، في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.