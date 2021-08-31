جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب عدد من الخناجر

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثانية بمبنى الركاب رقم «1» بمطار القاهرة الدولي، برئاسة محمد حميدة، مدير الجمرك، من ضبط محاولة تهريب عدد من الخناجر ذات النصل المعدني الحاد المدبب بالمخالفة لقانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنه 1954، وقانون الإتصالات رقم 10 لسنة 2003، وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففي أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائر الخطوط الجوية العربية رقم ٦٢٧ القادمة من الشارقة، اشتبه حسن شرف المعين على لجنة الخط الأخضر في راكب مصري قادم من الشارقة يحاول الخروج مسرعًا من صالة الوصول، ويبدو عليه علامات القلق والارتباك.

وبسؤاله عما إذا كان يحمل أشياء يستحق عليها رسوم جمركية أو أشياء ممنوعة أجاب بالنفي .

وتم تمرير حقيبته على جهاز الفحص بالأشعة بمعرفة مجدي عزت، مأمور الجمرك المعين على جهاز الفحص بالأشعة، والذي أكد الاشتباه ووجود كثافات متماثلة.

وبالعرض على محمد أمين، مدير الحركة والمشرف على الصالة الخضراء، قام بتكليف شيماء على بتفتيش حقائب الراكب، فتبين وجود 8 خناجر ذات نصل معدني حاد ومدبب مختلفة الأحجام والأشكال.

وقرر محمد حميدة، مدير الإدارة اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٢٥ لسنة ٢٠٢١ ضد الراكب، بعد العرض على إبراهيم عبداللطيف، مستشار وزير المالية والمشرف على الإدارة المركزيه لجمارك مطار القاهرة الدولي.