الثلاثاء 31 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

جمارك مطار شرم الشيخ تضبط محاولتى تهريب كمية من المستلزمات الطبية والأدوية

المستلزمات الطبية
المستلزمات الطبية والأدوية

تمكن رجال جمارك مطار شرم الشيخ الدولي، برئاسة أيمن شملول، مدير الجمرك، من ضبط محاولة تهريب كمية من المستلزمات الطبية، وعدد من علب الأدوية بالمخالفة لأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، وقانون الجمارك رقم 207 لسنه 2020 وتعديلاته، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففي أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على طيران بيجاسوس القادمة من إسطنبول استوقف عبد اللطيف الحسيني، مأمور الجمرك المعين على لجنة الخط الأخضر، راكب مصري أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، وتم سؤاله عما إذا كان بحوزته ما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية فأجاب بالنفي.

وبالعرض على أحمد سليم، مدير الحركة و المشرف على صالة الوصول، قام بتكليف عبدالله مختار مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب في حضور أسامة عبدالظاهر مدير إدارة الأمن الجمركي، فتبين وجود قاع سحرى به 115 كيس من الشاش المستخدم في العمليات الجراحية، والذي يساعد على إلتئام الجروح.

أما المحاولة الثانية، فكانت لراكب مصري قادم على نفس الرحلة، تم الاشتباه به؛ نظرًا لقصر المدة وتعدد سفرياته، وقام بتفتيشه ذاتيًا أحمد سليم مدير الحركة، ومحمد شقران رئيس قسم الأمن الجمركي، فتبين وجود كمية من الأدوية البشرية منها 10 علب من دواء Samsca مخبأة على جسده، وهو عقار باهظ الثمن يستخدم لعلاج المرضى الذين يعانون من نقص الصوديوم في الدم، وحماية مرضى الكُلى من الفشل الكُلوي .

وقرر أيمن شملول، مدير إدارة الجمرك، اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركي برقم 21 و 22 لسنة 2021، ضد الراكبين بعد العرض على يوسف وصفي مستشار رئيس مصلحة الجمارك لشئون مطار شرم الشيخ  الدولي، ومجدي إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لجمارك سيناء.

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وائل لطفي

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