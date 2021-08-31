الثلاثاء 31 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

الفيلم المصرى «رسالة إلى صديقى فى فرنسا» يشارك فى مهرجان «LUCAS» بألمانيا

الفيلم المصرى رسالة
الفيلم المصرى رسالة إلى صديق فى فرنسا

أعلن المخرج الشاب أكرم محمود البزاوي، مشاركة فيلمه الروائي القصير "رسالة إلى صديقي في فرنسا" في الدورة الـ44 من مهرجان "LUCAS" التي تقام في ألمانيا خلال الفترة من 30 سبتمبر إلى 7 أكتوبر المقبلين.

وقال مخرج الفيلم أكرم البزاوي، لـ«وكالة أنباء الشرق الأوسط»، إنه يشعر بسعادة كبيرة لمشاركة فيلمه في مهرجان كبير يعد من أقدم وأهم المهرجانات السينمائية في العالم للطفل، وينظمه معهد السينما في ألمانيا، موضحًا أن الفيلم من المقرر أن يشارك ضمن أقسام المسابقة في الفئات العمرية "8+"و"13+".

وكشف «البزاوي»، عن أنه يترقب أيضًا مشاركة فيلمه "رسالة إلى صديقي في فرنسا" خلال الفترة المقبلة في أكثر من مهرجان دولي مهم، ومن أبرز المهرجانات التي سيشارك بها في شهر سبتمبر المقبل مهرجان «نوتنجهام» السينمائي الدولي في بريطانيا، ومهرجان «تايلاند» السينمائي الدولي.

جدير بالذكر، أن الفيلم تواجد بقوة خلال الفترة الأخيرة في المهرجانات السينمائية العالمية، وما زال يحظى بمشاركات في كبرى المحافل الدولية، حيث وصلت مشاركاته حتى الآن إلى 14 مشاركة، واستطاع أن يقتنص العديد من الجوائز، كان آخرها حصوله على جائزتين من مهرجان «فاتن حمامة» السينمائي الدولي الذي أقيمت فعاليات دورته السابعة افتراضيًا في لندن في مايو الماضي، كما حصل على جائزة أفضل فيلم في المسابقة الرسمية لأفلام الطفل من مهرجان «بلغاوم» في الهند، وتُوج بطل الفيلم جون ملاك بثلاث جوائز حتى الآن.

الفيلم تدور أحداثه حول طفل وحيد يقرر كتابة رسالة إلى صديقة في فرنسا، وهو صديق من واقع خياله تعرف عليه عن طريق مدرسته، ويعد هذا الفيلم الثاني للمخرج أكرم البزاوي، بعد فيلمه التسجيلي القصير «رحلة البحث عن أبو العربي»، الذي شارك به في العديد من المهرجانات.

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