البنتاجون: 2000 داعشى يتواجدون بأفغانستان

أعلن قائد القيادة المركزية للقوات المسلحة الأمريكية كينيث ماكينزي، أن ما لا يقل عن ألفين من عناصر تنظيم "داعش" ينشطون حاليا في أفغانستان.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" الروسية، كانت القوات الأمريكية قد نفذت غارات جوية على مواقع تابعة لتنظيم "داعش" في أفغانستان، في أعقاب هجوم التنظيم الذي استهدف مطار كابل يوم 26 أغسطس الجاري.

و أسفر هجوم "داعش" عن مقتل نحو 200 شخص، بينهم 13 عسكريا أمريكيا.

وفي أعقاب العملية أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الولايات المتحدة ستلاحق المسؤولين عن التفجير "أينما كانوا وسيدفعون الثمن"

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وعلى صعيد آخر، اعتبر الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن العالم سيحمل حركة طالبان مسؤولية تعهدها بتوفير ممر آمن لمن يريدون مغادرة أفغانستان.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" الروسية، قال بايدن في بيان صدر بعد ساعات من إتمام الجيش الأمريكي انسحابه من أفغانستان، إنه سيوجه كلمة للشعب الأمريكي بشأن الانسحاب بعد ظهر الثلاثاء.

وفي وقت سابق، أكد قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال كينيث ماكنزي أن الولايات المتحدة سحبت كل قواتها من أفغانستان واستكملت عملية إجلاء المدنيين من كابل ومن مناطقها، معلنة نهاية مهمة عسكرية كاملة بدأت في هذا البلد بعد وقت قصير من هجمات 11 سبتمبر 2001.

وقال في مؤتمر صحفي: "الولايات المتحدة استكملت انسحاب قواتها من أفغانستان بعد إرسال آخر قوات لإجلاء الأمريكيين و الأفغان المعرضين للخطر من العاصمة كابل، عقب عودة طالبان إلى السلطة" في أفغانستان".

وأضاف أن "السفير الأمريكي كان على متن آخر رحلة من أفغانستان، مشيرا إلى أن "الطائرات العسكرية الأمريكية والتابعة للتحالف الدولي أجلت أكثر من 123 ألف مدني عن مطار كابل".