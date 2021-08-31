عقود الزواج فى مكتبة الإسكندرية وعرض فيلم الساموراى بنادى سينما الحرية

ضمن فعاليات نادي الحرية السينمائي، التابع لصندوق التنمية الثقافة بالإسكندرية٬ يعرض في السادسة من مساء اليوم الثلاثاء٬ الفيلم الفرنسي الروائي الطويل٬ Le Samourai أو "الساموراي"٬ ويعقب عرض الفيلم مناقشة حوله يقدمها السينمائي محمد كمال مبارك.

وفيلم "الساموراي" إنتاج فرنسي عام 1967 وتبلغ مدة عرضه 107 دقيقة.

الفيلم من بطولة النجم آلان ديلون، فرانسوا بيرييه، وناتالي ديلون وكاثي روزير. ومن إخراج جان بيري ميلفلي.

تدور أحداث فيلم "السامواي" حول قصّة القاتل المأجور "جيف كاستيلّو"، والذي تطغى على ملامحه عنفوان الشباب وعلى وقاره الغُموض والهدوء المريب .رجلٌ لا يتكلّم كثيراً و لا تظهر عواطفه وانفعالاته على وجهه بقدر ما تظهر على قلبه، يحبّ ارتداء الملابس الفاخرة باهظة الثمن، والقبعة الذي تعطي له المنظر المناسب و يتخذ من شقة مدقعة فقيرة الأثاث مكاناً يسكنُ فيه.

يشار إلي أن مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية٬ أحد أهم المنشات التي تم بنائه في اطار التحديث الذي قام به محمد علي في الإسكندرية . يقع "كلوب محمد علي " كما أطلق عليه في تقاطع شارع شريف باشا وهو حاليا شارع صلاح سالم٬ وشارع رشيد الذي يصل إلي ميدان المنشية.

في عام 1962 تم تحويله إلي قصر ثقافة الحرية و كان تابعا للهيئة العامة لقصور الثقافة٬ حيث كانت تقام فيه العديد من الأنشطة المتنوعة لتثقيف الأطفال والشباب الذين يقطنون هذه المنطقة من مدينة الإسكندرية . وفي عام 2001 و بالتحديد في 29 أكتوبر 2001 تم افتتاح المركز.

ويعد مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية ملتقى أهالي الإسكندرية من أدباء وعازفين وأصحاب الهوايات المتعددة والمثقفين والدارسين والهواه في كافة المجالات العلمية و الفنية.

يقوم مركز الحرية للإبداع بالأسكندرية بتوفير البيئة المناسبة للتحصيل المعرفي و الفني للرواد المشتركين بالمركز وحرصا علي النمو و النهوض بثقافة أهالي الإسكندرية يقوم مركز الحرية للإبداع بالأسكندرية من خلال أقسامه المختلفة بأنشطة متعددة و متباينة هادفة و قائمة علي دراسة متيقنة.

في سياق متصل تنظم مكتبة الإسكندرية، بالتعاون مع قسم الآثار والحضارة بكلية الآداب، جامعة حلوان، في السابعة والنصف من مساء اليوم أيضا، محاضرة عبر الإنترنت بعنوان «عقود الزواج في مصر البطلمية في ضوء أوراق البردي».

يُلقي المحاضرة الدكتور محمود لبيب البُكل، مدرس اللغة المصرية القديمة بقسم الآثار والحضارة، كلية الآداب، جامعة حلوان. وتُبث المحاضرة عبر صفحة متحف الآثار الرسمية على فيسبوك.

تُلقي محاضرة «عقود الزواج في مصر البطلمية في ضوء أوراق البردي»، الضوء على عقود الزواج، وما تضمنته من بنود والتزامات خاصة خلال العصر البطلمي، التي وصلنا منها عددًا لا بأس به ساهم بشكل كبير في فهمنا لطبيعة الزواج في مصر القديمة، وكذلك تستعرض المحاضرة أربعة عقود زواج جديدة غير منشورة من مصر الوسطى، تحوي كثيرًا من التفاصيل المهمة والممتعة في آن واحد.