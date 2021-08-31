الديوان الملكى السعودى يعلن وفاة الأميرة جواهر بنت عبد العزيز

أعلن الديوان الملكي السعودي وفاة الأميرة جواهر بنت عبد العزيز بن عبد الله بن جلوي آل سعود.

وحسبما أفادت وكالة أنباء “واس” السعودية، قال الديوان الملكي السعودي في بيان له: "انتقلت إلى رحمة الله تعالى الأميرة جواهر بنت عبدالعزيز بن عبدالله بن جلوي آل سعود، وسيصلى عليها يوم الثلاثاء، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض".

وعلى صعيد آخر، سجلت وزارة الصحة السعودية، 221 إصابة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع إجمالي الإصابات المسجلة في المملكة منذ بدء انتشار الوباء إلى 544 ألفًا و225 حالة.

وذكرت الوزارة في بيان أوردته قناة "الإخبارية" السعودية، أنه تم تسجيل 386 حالة شفاء؛ ليرتفع إجمالي حالات التعافي إلى 532 ألفًا و512 حالة، فيما تم تسجيل 7 حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس؛ بإجمالي وفيات 8 آلاف و539 حالة

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها كمضاد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، والمكسيك، وإندونيسيا، وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس المميت كورونا المستجد "كوفيد-19" في أكثر من 210 دول و مناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، و يجب استخدامها كأداة و قاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، و2 يتم الآن تقديم لقاحات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول و مناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019، ويبلغ حاليًا إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بـ"كوفيد-19" في بر الصين الرئيسي 92066، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتًا عند 4636.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر لعام 2019 في مدينة و وهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.