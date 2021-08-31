الثلاثاء 31 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تفاصيل حالة الطقس اليوم الثلاثاء 31-8-2021

الطقس
الطقس

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الثلاثاء، طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يسود طقس معتدل الحرارة رطب ليلا على القاهرة الكبرى وباقى الأنحاء.


وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وتنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة. 


وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.


وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون مضطربة وارتفاع الموج من 3 أمتار إلى 4 أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.


وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر: 

العظمى الصغرى


القاهرة 35 25
الإسكندرية 31 25
وادي النطرون 34 25
طنطا 35 25
شبين الكوم 35 26
دمنهور 34 25
بلطيم 32 24
مطروح 30 24
السلوم 32 22
سيوة 37 21
بورسعيد 31 27
دمياط 31 25
الزقازيق 35 26
المنصورة 35 25
الاسماعيلية 36 24
السويس 36 25
العريش 31 25
رفح 31 24
رأس سدر 35 26
نخل 34 17
نويبع 39 29
طابا 36 25
كاترين 35 19
الطور 34 27
شرم الشيخ 39 30
الغردقة 38 29
مرسى علم 37 28
الفيوم 36 26
بني سويف 36 25
المنيا 37 24
أسيوط 38 24
سوهاج 39 25
قنا 42 26
الأقصر 43 26
أسوان 43 29
ادفو 43 27
أبوسمبل 42 26
الوادي الجديد 39 27
شلاتين 40 28
أبو رماد 39 28
حلايب 36 27
رأس حدربة 36

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