اكتشاف أسلوب جديد للتنبؤ بالوفاة إثر الإصابة بالنوبة القلبية

اكتشف فريق من علماء جامعة "ماسي" النيوزيلندية أن النشاط الزائد للجين المسؤول عن ترميز البروتين لتشكيل الأوعية الدموية الجديدة، يعرقل تعافي الإنسان بعد إصابته بالنوبة القلبية.

وخلصت الدراسة التي نشرتها مجلة Plos One وبنيت على التاريخ المرضي لـ1927 شخصا تعرض 30% منهم لأكثر من نوبة قلبية، إلى ارتباط هذه الحالات بجين VEGF-A.

وكان العلماء يفترضون أن تكون المستويات العالية من نشاط الجين المذكور مفيدة لنمو الأوعية الدموية الجديدة في محيط الشرايين المسدودة.

ولكن الدراسة أظهرت أن المستوى العالي من جين VEGF-A قد يدل على محاولة الجسم إعادة وظيفة القلب، العملية التي لا يرافقها النجاح في بعض الحالات الخطرة.

وتوصلت الدراسة إلى استنتاج أن احتمال موت المرضى ذوى المستوى العالي من جين VEGF-A خلال السنوات الثماني الأولى بعد تلقيهم العلاج في المستشفى للمرة الأولى تزيد بنسبة أكثر من 40% عن احتمال موت المرضى ذوي المستوى المنحفض من الجين المذكور.

و في سياق متصل ، توصلت دراسة علمية إلى أن خطر الوفاة بسبب أمراض القلب يمكن تقليله بنسبة تصل إلى 17 % عن طريق الاستهلاك المعتدل للقهوة بما يصل إلى ثلاثة أكواب في اليوم.



وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، قام باحثون بقيادة جامعة سيملويس في بودابست بالتحقيق في العلاقة بين عادات تناول القهوة وحالات الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية ووجدوا أن الاستهلاك المعتدل للقهوة يمكن أن يقلل أيضًا من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة تصل إلى 21 في المائة على الأشخاص الذين لا يشربون القهوة على الإطلاق.



ويتم إجراء الدراسات العلمية حول الآثار الصحية للقهوة طوال الوقت ، وقد زعمت في الماضي أن المشروب يجلب فوائد صحية كبيرة إلى حد ما.



ووجدت الأبحاث التي أجراها المعهد الوطني للسرطان في الولايات المتحدة العام الماضي أن الأشخاص الذين يشربون ستة أو سبعة فناجين من القهوة كل يوم كانوا أقل عرضة للوفاة من المرض خلال فترة 10 سنوات بنسبة 16 في المائة من أولئك الذين لم يشربوا.



ووجدت دراسة أخرى ، أجرتها كلية هارفارد للصحة العامة ، أن النساء اللواتي شربن أربعة أكواب أو أكثر من القهوة يوميًا كن أقل عرضة بنسبة 20 في المائة للإصابة بالاكتئاب.



ووجد علماء بريطانيون في Goldsmiths ، بجامعة لندن ، أن النساء اللواتي يشربن القهوة - على وجه الدقة 250 مل جرام من الكافيين - يميلون إلى أن يكون لديهن قدرة على تحمل ألم أعلى من أولئك الذين لم يفعلوا ذلك.