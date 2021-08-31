مصدر أمنى عراقى: مقتل شرطى فى هجوم مسلح بمنطقة كركوك

أفاد مصدر أمني عراقي بمقتل شرطي في هجوم مسلح بمحافظة كركوك شمالي البلاد.

وقال المصدر -في تصريح لقناة "السومرية نيوز" العراقية - إن تنظيم "داعش" الإرهابي شن هجومًا على نقطة تفتيش تابعة للفوج الأول بالشرطة الاتحادية في أطراف قرية الدب ب‍كركوك بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة؛ ما أسفر عن استشهاد عريف بالشرطة.

وعلى صعيد آخر، أعلنت وزارة الصحة والبيئة في العراق، تسجيل 65 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ويرتفع بذلك إجمالي الوفيات جراء الوباء في العراق، إلى 20 ألفًا و764 حالة.

وقالت الوزارة في بيان، إنه تم تسجيل 6778 إصابة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و881 ألفًا و213 إصابة.

وأشار البيان إلى شفاء 8193 شخصًا، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى مليون و727 ألفًا و750 حالة، ولفت إلى أن المستشفيات أجرت خلال الساعات الـ24 ساعة الماضية، 39 ألفًا و114 فحصًا مختبريًا لمواطنين للتحقق من الإصابة بفيروس كورونا.

وأوضح أن إجمالي الذين تم تطعيمهم باللقاح المضاد لفيروس كورونا وصل إلى ثلاثة ملايين و368 ألفًا و843 شخصًا.

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، وإندونيسيا، والمكسيك، وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.