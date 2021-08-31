الثلاثاء 31 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

أول صورة للطفل زياد بعد عودته إلى أهله بالمحلة

الطفل زياد بعد عودته
الطفل زياد بعد عودته

تنشر "الدستور" أول صورة للطفل زياد بعد عودته إلى أهله ومنزله بمدينة المحلة، وسط فرحة عارمة من جميع أهالي المحلة.

 

كانت "الدستور" نشرت صورة لمكان المنزل المهجور بقرية السجعاية التابعة لمركز المحلة والتي داهمتها مديرية أمن الغربيه لضبط المتهمين الذين قاموا بخطف الطفل زايد من أمام منزله بالمحلة.

 

وقال والد الطفل زياد الذي عاد إلى منزله منذ حوالي ساعة بمدينة المحلة، إنه يشكر الرئيس عبدالفتاح السيسي بعد تواصل مؤسسة الرئاسة معه، لافتًا إلى أن وزارة الداخلية وعدت فأوفت.

 

وأضاف والد الطفل زياد، في تصريح لـ"الدستور"، أن الخاطفين قاموا بالتواصل معه لطلب فدية وكانت جميع الاتصالات مرصودة من قبل الأمن، مشيرا إلى أن الأجهزة الأمنية وعدت أن يكون نجله في منزله في أقل من ٤٨ ساعة وبفضل الله تم تنفيذ الوعد.


وكشف مصدر أمني رفيع المستوى بمديرية أمن الغربية عن أنه تم القبض على ثلاث متهمين الذين قاموا باختطاف الطفل زياد من أمام منزله بالمحلة.


وأوضح المصدر، أن الأجهزة الأمنية قامت بتحديد مكان المتهمين داخل إحدى المنازل المهجورة بقرية السجعاية التابعة لمركز المحلة وتم مداهمة المنزل وتحرير الطفل.


وأفاد مسئول أمني بمديرية أمن الغربية بنجاح الأجهزة الأمنية في العثور على الطفل زياد أحمد البحيري والمختطف على أيدي ملثمين من داخل محل تجاري بطريق الدائري "المحلة الكبرى_ المنصورة" .

الطفل زياد بعد عودته
الطفل زياد بعد عودته
الدستور تنشر صورة الطفل زياد بعد عودته إلى أهله ومنزله بمدينة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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