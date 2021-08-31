الثلاثاء 31 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

أفراح بالمحلة بعد تحرير الطفل المُختطف زياد (صور)

أفراح بالمحلة بعد
أفراح بالمحلة بعد تحرير الطفل المُختطف زياد

عمت الأفراح مدينة المحلة الكبرى، وتجمع عدد كبير من الأهالي أمام المنزل، عقب نجاح أمين الغربية، في إطلاق سراح الطفل المُختطف، وكاد يتسبب التجمع في إغلاق طريق المحلة المنصورة الدائري نهائيًا، حيث تجمعت الأهالي للتعبير عن فرحتهم وامتنانهم للشرطة لنجاحهم في إطلاق عودة الطفل.

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أفراح بالمحلة بعد تحرير الطفل المُختطف زياد

 وكشف مصدر أمني رفيع المستوى بمديرية أمن الغربية عن أن تم القبض على ثلاث متهمين الذين قاموا باختطاف الطفل زياد من أمام منزله بالمحلة.

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أفراح بالمحلة بعد تحرير الطفل المُختطف زياد


وقال المصدر فى تصريحات لـ"الدستور"، إن الأجهزة الأمنية قامت بتحديد مكان المتهمين داخل إحدى المنازل المهجورة بقرية السجعاية التابعة لمركز المحلة وتم مداهمة المنزل وتحرير الطفل.


وأفاد مسئول أمني بمديرية أمن الغربية، منذ قليل، نجاح الأجهزة الأمنية في العثور على الطفل زياد أحمد البحيري والمختلف علي أيدى ملثمين من داخل محل تجاري بطريق الدائري "المحلة الكبرى_ المنصورة" .

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 تحرير الطفل المُختطف زياد

وتابع المسئول الأمني أنه تم الدفع بطواقم أمنية ثابتة ومتحركة بمحيط مداخل قرية السجاعية، عقب العثور على الطفل موثق الأيدي ومكمم داخل مخزن وسط الزراعات بذات القرية.

 

وأشار مسئول أمني إلى أنه تم الدفع بضباط من إدارة البحث الجنائي لمطاردة الجناة لتقديمهم للعدالة ومحاسبتهم قانونيًا.

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 الطفل المُختطف زياد

وكشفت والدة الطفل زياد أمام النيابة، عن أن الواقعة حدثت حوالي الساعة ١٠ صباحًا، لافتًا إلى أنها فوجئت بأن السيارة تقف أمام المحل ونزل منها اثنين أحدهما ملثم وقاما بخطف فلذة كبدها من أمام  عينها بالرغم من محاولتها المستميتة فى أن تمنع عملية الخطف. 

 

وكان المحامي العام لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية أعطى توجيهاته العاجلة إلى رئيس نيابة ثان المحلة بفتح باب التحقيق العاجل في واقعة اختطاف طفل "زياد" الذي عمره لم يتجاوز عمره 8 سنوات، مطالبًا بتفريغ كاميرات مراقبة وسماع أقوال شهود عيان.

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 الطفل زياد


كما شدد المحامي العام على ندب خبراء من الأدلة الجنائية لمعاينة موقع الحادث ورفع بصمات أصابع المتهمين الملثمين وكلفت ضباط مباحث بسرعة ضبط الجناة الهاربين.

 

وأضافت والدة الطفل المختطف خلال تحقيقات النيابة وهي تنهار في البكاء بأقوالها: "ربنا يصبرنا يارب ويرجعك.. مش هقدر أعيش من غيرك".

أمن اختطاف مصدر أمني المحلة الكبري تصريح اختطاف طفل البحث الجنائي محافظة الغربية مديرية أمن الغربية مدينة المحلة العثور على اغلاق طريق طريق الدائري لأجهزة الأمنية مسئول امنى المحامي العام لنيابات شرق طنطا الكلية موقع الحادث بمحافظة الغربية وسط الزراعات الأجهزة الأمني ضبط الجناه باختطاف المختطف محل تجارى والدة الطفل بمديرية أمن الغربية من الاهالى داخل محل خطف نجلها

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وائل لطفي

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