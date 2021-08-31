الثلاثاء 31 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

البرلمان العربى: أمن السعودية جزء لا يتجزأ من الأمن القومى العربى

البرلمان العربي
البرلمان العربي

أدان البرلمان العربي، بأشد العبارات، هجمات ميليشيا الحوثي الإرهابية المتواصلة تجاه المملكة العربية السعودية والتي كان اخرها اطلاق صاروخ باليستي باتجاه نجران، مؤكدا أن استمرار هذه الهجمات الإرهابية يعكس تحدي جماعة الحوثي السافر للمجتمع الدولي واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية.

 

وطالب البرلمان العربي، المجتمع الدولي باتخاذ موقف فوري وحاسم لوقف هذه الأعمال المتكررة التي تستهدف أمن المملكة العربية السعودية ، مشددا على تضامنه الكامل مع المملكة ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة أراضيها.

 

وشدد البرلمان العربي على أن أمن المملكة العربية السعودية جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي ،مشيدا في الوقت ذاته بيقظة وكفاءة الدفاعات الجوية السعودية التي أحبطت جميع المحاولات العبثية لميليشيات الحوثي الإرهابية".

 

هذا وأعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، مساء الاثنين، اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته مليشيا الحوثي تجاه ⁧‫نجران⁩ في السعودية.

 

كما أكد تحالف دعم الشرعية في اليمن أن كفاءة الدفاعات الجوية أحبطت جميع المحاولات العبثية للمليشيا الحوثية.

 

ومساء اول أمس الأحد، أعلن التحالف أن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت ودمرت 3 طائرات مسيّرة مفخخة أطلقتما ميليشيا الحوثي تجاه خميس مشيط في المملكة.

 

يشار إلى أنه منذ فترة تواصل تلك ميليشيات الحوثيين الارهابية محاولاتها استهداف أعيان مدنية واقتصادية في المملكة، في محاولات أثارت إدانات عدة دول عربية وغربية، شددت على وقوفها إلى جانب المملكة وأمنها، شاجبة هجمات الحوثيين الإرهابية.

 

تأتي تلك المحاولات الحوثية المتكررة والمتصاعدة خلال الفترة الماضية، في وقت تحاول الأمم المتحدة إرساء وقف لإطلاق النار في اليمن، من أجل إعادة إطلاق المفاوضات، بغية التوصل إلى حل سلمي للنزاع المتواصل منذ سنوات.

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