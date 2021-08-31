القبض على المتهمين بخطف الطفل زياد من أمام منزله بالمحلة

كشف مصدر أمني بمديرية أمن الغربية عن أنه تم القبض على ثلاثة متهمين الذين قاموا باختطاف الطفل زياد من أمام منزله بالمحلة.



وأوضح المصدر في تصريحات لـ"الدستور"، أن الأجهزة الأمنية قامت بتحديد مكان المتهمين داخل أحد المنازل المهجورة بقرية السجعاية التابعة لمركز المحلة وتم مداهمة المنزل وتحرير الطفل.



وأفاد مسئول أمني بمديرية أمن الغربية نجاح الأجهزة الأمنية في العثور على الطفل زياد أحمد البحيري والمختلف على أيدي ملثمين من داخل محل تجاري بطريق الدائري "المحلة الكبرى_ المنصورة" .

وتابع المسئول الأمني أنه تم الدفع بطواقم أمنية ثابتة ومتحركة بمحيط مداخل قرية السجاعية عقب العثور على الطفل موثق الأيدي ومكمم داخل مخزن وسط الزراعات بذات القرية.

وأشار مسئول أمني إلى أنه تم الدفع بضباط من إدارة البحث الجنائي لمطاردة الجناة لتقديمهم للعدالة ومحاسبتهم قانونيًا.

وكشفت والدة الطفل زياد الذي تم خطفة من المحله أمام النيابه أن اليوم الذي تم خطف نجلها كان يوم أسود وكانت الواقعة حوالي الساعة ١٠ صباحًا.



وأضافت أمام النيابة أنها فوجئت بأن السيارة تقف أمام المحل ونزل منها اثنين أحدهما ملثم وقاموا بخطف فلذة كبدها من أمام عينها بالرغم من محاولتها المستميتة في أن تمنع عملية الخطف.

.

وكان المحامي العام لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية أعطى توجيهاته العاجلة إلى رئيس نيابة ثان المحلة بفتح باب التحقيق العاجل في واقعة اختطاف طفل "زياد" الذي عمره لم يتجاوز عمره 8 سنوات، مطالبًا بتفريغ كاميرات مراقبة وسماع أقوال شهود عيان.



كما شدد المحامي العام على ندب خبراء من الأدلة الجنائية لمعاينة موقع الحادث ورفع بصمات أصابع المتهمين الملثمين وكلفت ضباط مباحث بسرعه ضبط الجناة الهاربين.

وأضافت والدة الطفل المختطف خلال تحقيقات النيابة وهي تنهار في البكاء بأقوالها: "ربنا يصبرنا يارب ويرجعك.. مش هقدر أعيش من غيرك".