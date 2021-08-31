باحثة أمريكية: جماعات الإسلام السياسى تروج للعنف من خلف الأبواب المغلقة

طالبت الباحثة الأمريكية "مارثا لي" بضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة ضد جماعات الإسلام السياسي لاسيما مع تورطهم في العديد من الهجمات الإرهابية التي وقعت في فرنسا في الفترة الأخيرة، مطالبة الدول الأوروبية بأن تحذو حذو فرنسا في وضعها لقانون مكافحة الانفصالية لمحاربة الإسلام السياسي.

يأتي هذا فيما أجرى سام ويستروب، مدير منظمة Islamist Watch التابعة لمنتدى الشرق الأوسط، مقابلة مع مارثا لي، في ندوة عبر الإنترنت لمنتدى الشرق الأوسط في 6 أغسطس بشأن إجراءات الحكومة الفرنسية ضد جماعات الإسلام السياسي في أعقاب الهجمات الإرهابية.

وبعد مقتل 264 شخصًا بسبب جماعات الإسلام السياسي منذ عام 2015، شرعت فرنسا أكثر من أي دولة أخرى في مواجهة تهديدات التطرف الإسلامي.

واتخذت الحكومة الفرنسية عددًا من الإجراءات لمحاربة الإسلام السياسي كان أبرزها مشروع قانون مناهضة الانفصال الذي أقرته الجمعية الوطنية الفرنسية في يوليو 2021، وعلى الرغم من أن مشروع القانون لا يذكر الإسلام أو المسلمين على وجه التحديد، فقد تمت صياغة أحكامه بشكل واضح مع مخاوف بشأن جماعات الإسلام السياسي.

وقالت لي: يحتوي مشروع القانون على بندين رئيسيين للتمويل: المنظمات الدينية التي تتلقى تمويلًا أجنبيًا - كما هو الحال في العديد من المساجد في فرنسا، حيث طالب هذا البند المنظمات الدينية بالإعلان علنًا عن التبرعات التي تتلاقها في حال زادت عن 10000 يورو، وعلاوة على ذلك، يتعين على المنظمات التي تتلقى أموالًا عامة الآن "توقيع عقد يوافق على احترام قيم الجمهورية والامتناع عن أي إجراء من شأنه تهديد النظام العام" .

وتابعت: ليس من السهل تطبيق هذا البند الأخير، حيث إن المنظمات الإسلامية غالبًا ما تشدق بالمثل العليا للجمهورية بينما تروج للتطرف خلف الأبواب المغلقة، ومع ذلك، أشارت لي إلى أن مثل هذا الخداع من المرجح أن يتم كشفها عندما يكون الجمهور شديد الحساسية تجاه التهديدات الإسلامية ، كما هو الحال في فرنسا.

وتابعت: كانت الصحافة الفرنسية حريصة على فضح المنظمات المتطرفة التي تدعي أنها معتدلة من أجل الحصول على أموال تحت ذرائع كاذبة.

كما تم تصميم بند آخر من القانون لجعل من الصعب على المتطرفين الانضمام إلى مجلس إدارة مسجد أو تعديل اللوائح الداخلية للمسجد ما لم يكن هناك "إذن من هيئة تداولية".

كما يسمح مشروع القانون للسلطات بإغلاق دور العبادة لمدة تصل إلى شهرين إذا تبين أنها تروج للكراهية أو التمييز أو العنف.

وتابعت لي: كما اتخذ ماكرون خطوات لإنهاء نظام تقوم بموجبه الدول الأجنبية بإرسال أئمة إلى فرنسا لخدمة الجالية المسلمة هناك، وأضافت أن "المنظمة الإسلامية التي من المفترض أن تكون مسؤولة عن تدريب هؤلاء الأئمة" لا تبدو "جديرة بالثقة".

وقالت لي إن في التعليم العالي الفرنسي ، كما في أمريكا ، المشكلة الرئيسية هي "الأكاديميون الذين ينكرون الإسلاموية" كقوة أيديولوجية.

ونظرًا لأن معظم الهجمات الإرهابية في فرنسا خلال العام الماضي ارتكبها رعايا أجانب ، فقد ظهرت قضية الهجرة أيضًا في المقدمة.

وينص قانون جديد آخر على حرمان طالبي اللجوء من اللجوء إذا ثبت أنهم أشادوا بالإرهاب أو روجوا له. يوجد في فرنسا أكبر عدد من المسلمين في أوروبا الغربية ، مما أثار مخاوف من أن استمرار هجرة المسلمين سوف يتجاوز قدرة البلاد على "دمجهم بشكل صحيح" و "يؤدي إلى الاضطرابات".

وتابعت لي: أن النقاد الإسلاميين وغير الإسلاميين على حد سواء يحرفون كثيرًا كلمات ماكرون. بينما اهتم ماكرون تحديدًا بالتمييز بين الإسلاموية والإسلام في خطاباته ، غالبًا ما يخطئ منتقدوه الأجانب في ترجمة كلماته لإعطاء انطباع بأن الحكومة "تلاحق المسلمين بشكل عام ، بدلاً من الإسلاموية" ، وأن "جميع المسلمين الفرنسيين مهددة بهذه القوانين ". تم تصوير الحملة المعادية للإسلام على أنها "استمرار مباشر للقوانين الاستعمارية الفرنسية" ودليل على "الكراهية الفرنسية للإسلام".

واختتمت لي: إن "الإسلاموية.. تتطلب ردًا حازمًا.