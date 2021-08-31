الثلاثاء 31 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إحالة 32 طبيبًا وممرضة وإدارى للتحقيق بالمحلة

اللواء محمد عبدالوهاب
اللواء محمد عبدالوهاب السعدنى

قرر اللواء محمد عبدالوهاب السعدنى، رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، إحالة 32 طبيبًا وممرضة وفنى وإدارى من العاملين فى وحدات صحة قرى بلقينا، وصفط تراب، والهياتم، للتحقيق بسبب عدم الانضباط الوظيفى وترك العمل خلال المواعيد الرسمية، بعدما رصد ذلك فى مروره المفاجئ على تلك المنشآت.

وأكد رئيس مدينة المحلة، أن جميع الوحدات المحلية والمنشآت الخدمية بقرى مركز المحلة ستشهد خلال الفترة القادمة زيارات مفاجئة، لمتابعة مدى سير العمل، و متابعة شكاوى المواطنين، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ومتابعة مدى الانضباط الوظيفي لجميع المصالح الحكومية التابعة للقرى، ومدى تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بشأن الإجراءات الاحترازية.

وقال اللواء أشرف بدران، رئيس مركز ومدينة السنطة بمحافظة الغربية، إن حملات لجنة مجلس المدينة والوحدات المحلية القروية بالتنسيق مع الجهات المعنية، أسفرت عن غلق وتشميع نحو 8 مراكز للدروس الخصوصية على مستوى المركز خلال 24 ساعة.

وأضاف رئيس المدينة، أن ذلك يأتى لمخالفة تلك المراكز لقرارات مجلس الوزراء، بشأن حظر الدروس الخصوصية، ومنع التجمعات، لحماية الطلاب من فيروس كورونا، لافتا إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أصحاب تلك المراكز المخالفة.

وكان الدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية، قد أصدر قرارًا بتشکيل لجان على مستوى الوحدات المحلية للمراكز والمدن بنطاق المحافظة، للمرور والتفتيش لرصد مراكز وسناتر الدروس الخصوصية المخالفة لقرارات مجلس الوزراء، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

إحالة مونديال البرازيل طبيب وممرضة وفتى وإدارى العاملين وحدات صحية وغلق مراكز دروس بالمحلة

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