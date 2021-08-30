إصابة الفنانة نهال عنبر بارتجاج فى المخ

أعلن عادل عبده، مخرج مسرحية زقاق المدق تعرض الفنانة نهال عنبر للإصابة بارتجاج في المخ أثناء تقديم العرض المسرحي هناك حيث أظهر صورة تواجد فيها مع الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية أثناء زيارته لها.

وقال مخرج زقاق المدق عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "ادعوا للفنانة الكبيرة نهال عنبر بالشفاء فقد أصيبت في المسرح أثناء أداء دورها في العرض المسرحي زقاق المدق".

أضاف عبده: "فقد وقع على رأسها قطعة ديكور أدت إلي إصابتها وحدوث ارتجاج في الرأس وهى الآن في مستشفى العلمين تحت الملاحظة من فضلكم ادعولها بالشفاء العاجل".

مسرحية "زقاق المدق" بطولة دنيا عبد العزيز، أمل رزق، محسن محيى الدين، نهال عنبر، كريم الحسينى، ضياء عبد الخالق، بهاء ثروت، عبدالله سعد، أحمد صادق، حسان العربى، سيد عبد الرحمن، مروة نصير مراد فكرى، عصام مصطفى، أحمد شومان، عبد الرحمن عزت، إبراهيم غنام، هانى عبد الهادى، صابر رامى، رؤية درامية وأشعار محمد الصواف، إخراج واستعراضات عادل عبده.